Seger för Lidingö Vikings HC mot Haninge Anchors HC U18 på bortaplan

Lidingö Vikings HC-seger med 5–1 mot Haninge Anchors HC U18

Victor Hansen matchvinnare för Lidingö Vikings HC

Tredje raka förlusten för Haninge Anchors HC U18

Lidingö Vikings HC tog hem de tre poängen efter seger på bortaplan mot Haninge Anchors HC U18 i U18 allettan östra fortsättningsserie. 1–5 (0–1, 0–1, 1–3) slutade matchen på onsdagen.

Haninge Anchors HC U18–Lidingö Vikings HC – mål för mål

Ludvig Malmström gjorde 1–0 till gästerna Lidingö Vikings HC efter sju minuters spel på pass av Aleksis Frelihs.

Efter 17.46 i andra perioden nätade Victor Hansen framspelad av Ludvig Råsled Unonius och Viktor Sjöborg och gjorde 0–2.

Lidingö Vikings HC stod därefter för tre raka mål i tredje perioden när laget gick från 0–2 till 0–5.

Teus Folin Lian reducerade förvisso men närmare än 1–5 kom inte Haninge Anchors HC U18. Lidingö Vikings HC tog därmed en säker seger.

Haninge Anchors HC U18 står fortfarande utan poäng efter tre spelade matcher medan Lidingö Vikings HC har nio poäng efter fyra matcher.

Lagen möts på nytt i Exakt Arena den 19 februari.

Nästa motstånd för Haninge Anchors HC U18 är IK Göta. Lagen möts söndag 18 januari 17.30 i HCL Tech Arena. Lidingö Vikings HC tar sig an Järna borta måndag 19 januari 19.30.

Haninge Anchors HC U18–Lidingö Vikings HC 1–5 (0–1, 0–1, 1–3)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Torvalla Ishall

Första perioden: 0–1 (7.32) Ludvig Malmström (Aleksis Frelihs).

Andra perioden: 0–2 (37.46) Victor Hansen (Ludvig Råsled Unonius, Viktor Sjöborg).

Tredje perioden: 0–3 (47.02) Arthur Birg (Victor Hansen), 0–4 (47.45) Aleksis Frelihs (Viktor Sjöborg, Ludvig Malmström), 0–5 (57.34) Elias Omberg, 1–5 (58.53) Teus Folin Lian.

Nästa match:

Haninge Anchors HC U18: IK Göta, borta, 18 januari 17.30

Lidingö Vikings HC: Järna SK, borta, 19 januari 19.30