Seger för Lettland mot Danmark

Lettland vann med 6–3 mot Danmark

Antons Macijevskis avgjorde för Lettland

Danmarks fjärde raka förlust

Lettland vann med 6–3 (1–0, 3–2, 2–1) i JVM Grupp B herr på hemmaplan mot Danmark på tisdagen.

I en tidigare match under dagen förlorade Danmark på bortaplan mot Kanada med 1–9.

Lettland–Danmark – mål för mål

Krisjanis Sarts gav Lettland ledningen efter 16.52 efter pass från Bruno Osmanis och Kristers Ansons.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 3–2 och ställningen efter två perioder var 4–2.

Efter 9.52 i tredje perioden ökade Lettland på till 5–2 genom Bruno Osmanis.

Danmark reducerade dock till 5–3 genom Anton Linde när bara två minuter återstod att spela och skapade spänning i slutet av matchen.

Lettland kunde dock avgöra till 6–3 med en sekund kvar av matchen genom Kristers Ansons.

Lettlands Kristers Ansons stod för ett mål och tre assists, Bruno Osmanis gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål och Alberts Smits gjorde ett mål och två målgivande passningar. William Bundgaard gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål för Danmark.

Lettland har nu fyra poäng efter tre spelade matcher medan Danmark är utan poäng efter fyra matcher.

I sista matchen möter Lettland Tjeckien borta på onsdag 31 december 21.30.

Lettland–Danmark 6–3 (1–0, 3–2, 2–1)

JVM Grupp B herr

Första perioden: 1–0 (16.52) Krisjanis Sarts (Bruno Osmanis, Kristers Ansons).

Andra perioden: 2–0 (23.00) Alberts Smits (Kristers Ansons, Bruno Osmanis), 2–1 (31.37) Oliver Dejbjerg Larsen (William Bundgaard, Tristan Petersen), 3–1 (34.54) Markuss Sieradzkis (Alberts Smits, Kristers Ansons), 4–1 (36.43) Antons Macijevskis (Martins Vitols, Roberts Naudins), 4–2 (38.31) William Bundgaard (Oliver Dejbjerg Larsen, Frederik Rundh).

Tredje perioden: 5–2 (49.52) Bruno Osmanis (Alberts Smits, Markuss Sieradzkis), 5–3 (58.43) Anton Linde (Markus Jakobsen, William Bundgaard), 6–3 (59.59) Kristers Ansons.