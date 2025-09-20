Seger för Lerum hemma mot Härryda

Seger för Lerum med 5–2 mot Härryda

Kasper Malmqvist avgjorde för Lerum

Hovås nästa för Lerum

Lerum vann första matchen mot Härryda hemma med 5–2 (3–1, 1–1, 1–0) på lördagen i U20 division 1 A syd herr.

Lerum tog ledningen i början av första perioden genom Måns Petersson.

Härryda kvitterade till 1–1 genom Melker Jansson efter 10.09.

Lerum gjorde dock två mål i första perioden och gick från 1–1 till 3–1, målen av Erik Almius och Kasper Malmqvist. Härryda reducerade dock på nytt till 3–2 genom Emil Logg efter 19.15 av matchen.

Lerum utökade ledningen på nytt genom Newille Sundén efter 19.48 i andra perioden. 17.03 in i tredje perioden slog Charlie Standerth till framspelad av Elias Rhodin och ökade ledningen.

Lerum vann senast lagen möttes med 4–1 i Landvetters Ishall.

Lagen möts igen 25 oktober i Landvetters Ishall.

Lerum tar sig an Hovås i nästa match borta tisdag 23 september 20.00. Härryda möter Mölndal hemma måndag 22 september 19.30.

Lerum–Härryda 5–2 (3–1, 1–1, 1–0)

U20 division 1 A syd herr, Vättlehallen

Första perioden: 1–0 (5.02) Måns Petersson (Melvin Petersson, Kasper Malmqvist), 1–1 (10.09) Melker Jansson (Joaquim Lamprill Pujadas), 2–1 (11.04) Erik Almius (Noah Bergström, Vinton Dalgaard), 3–1 (16.43) Kasper Malmqvist (Måns Petersson).

Andra perioden: 3–2 (39.15) Emil Logg, 4–2 (39.48) Newille Sundén (Vinton Dalgaard, Charlie Standerth).

Tredje perioden: 5–2 (57.03) Charlie Standerth (Elias Rhodin).

Nästa match:

Lerum: Hovås HC, borta, 23 september

Härryda: IF Mölndal Hockey, hemma, 22 september