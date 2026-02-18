Seger för Kristianstad i toppmatchen mot Lund

Kristianstad vann med 5–4 mot Lund

Kristianstads tionde seger på de senaste tio matcherna

Albert Persson Kruse avgjorde för Kristianstad

Två topplag möttes i U20 Div 1 D syd vår herr på onsdagen. Och det slutade med seger för Kristianstad, som besegrade Lund hemma med 5–4 (2–1, 2–1, 1–2) i den seriefinalen.

Med en omgång kvar är Kristianstad redan klara seriesegrare, medan Lund är på andra plats. 15 poäng skiljer lagen åt.

Det var Kristianstads fjärde raka seger mot Lund.

Därmed har Kristianstad vunnit 14 matcher i rad i U20 Div 1 D syd vår herr och behöver en seger till för att gå igenom serien obesegrade.

Kristianstad–Lund – mål för mål

Kristianstad startade matchen bäst. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Liam Svensson och Wille Strandberg innan Lund svarade och gjorde 2–1 genom Teo Wallin.

Efter 17.00 i andra perioden gjorde Kristianstad 3–1 genom Neo Sjöstedt och kom allt närmare segern.

Lund reducerade dock till 3–2 genom Anton Olsson med 2.60 kvar att spela av perioden.

Kristianstad gjorde 4–2 genom Noah Johansson efter 19.28.

Lund gjorde 4–3 genom Alvin Grant efter 10.12 av matchen.

Kristianstad utökade ledningen igen genom Albert Persson Kruse efter 11.24 i tredje perioden och kom allt närmare segern.

Anton Olsson reducerade förvisso men närmare än 5–4 kom inte Lund.

Kristianstads Noah Johansson stod för ett mål och fyra assists.

Kristianstad är klara seriesegrare.

Lagen har mötts fyra gånger tidigare under säsongen.

I nästa match, lördag 21 februari möter Kristianstad Trelleborg borta i Söderslättshallen 12.30 medan Lund spelar hemma mot Lejonet 13.40.

Kristianstad–Lund 5–4 (2–1, 2–1, 1–2)

U20 Div 1 D syd vår herr, Kristianstads Ishall

Första perioden: 1–0 (14.08) Liam Svensson (Noah Johansson, Max Pärlemar-Svensson), 2–0 (17.04) Wille Strandberg (Noah Johansson, Adrian Silver), 2–1 (17.47) Teo Wallin (Jack Jensen).

Andra perioden: 3–1 (37.00) Neo Sjöstedt (Albert Persson Kruse, Noah Johansson), 3–2 (38.00) Anton Olsson (Malte Bister), 4–2 (39.28) Noah Johansson (Liam Svensson).

Tredje perioden: 4–3 (50.12) Alvin Grant (Linus Sundgren), 5–3 (51.24) Albert Persson Kruse (Rasmus Olsson, Noah Johansson), 5–4 (54.09) Anton Olsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kristianstad: 5-0-0

Lund: 2-0-3

Nästa match:

Kristianstad: Trelleborgs IF, borta, 21 februari 12.30

Lund: IF Lejonet, hemma, 21 februari 13.40