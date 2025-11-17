Seger för Kovland U18 i toppmötet med Sollefteå U18

Kovland U18 segrade – 9–6 mot Sollefteå U18

Kovland U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Jordan Nordstrand matchvinnare för Kovland U18

Kovland U18 tog en tung seger på bortaplan mot Sollefteå U18 i toppmötet i U18 division 1 norra B herr på måndagen. Matchen slutade 6–9 (1–3, 4–4, 1–2).

Sollefteå U18–Kovland U18 – mål för mål

Kovland U18 dominerade i första perioden. Laget vann perioden med 3–1.

Andra perioden slutade 4–4 och ställningen efter två perioder var 5–7.

Lukas Dahlberg reducerade för Sollefteå U18 efter 18 sekunder in i tredje perioden assisterad av Olle Karolin och Olle Nordvall. Mer än så blev det dock inte för Sollefteå U18.

2.45 in i tredje perioden slog Axel Sellgren Granzell till återigen framspelad av Elton Nyström och Gustav Lundström och ökade ledningen.

Laget punkterade matchen med ett 6–9-mål med 58 sekunder kvar att spela på nytt genom Theodor Lind. 6–9-målet blev matchens sista.

Axel Sellgren Granzell gjorde två mål för Kovland U18 och spelade fram till två mål, Benjamin Thun Hansson stod för tre poäng, varav ett mål och Gustav Lundström gjorde två mål och ett assist. Olle Nordvall gjorde tre mål och spelade dessutom fram till ett mål för Sollefteå U18.

Det här betyder att Sollefteå U18 är kvar på tredje plats och att Kovland U18 fortfarande leder serien. Ett fint lyft för Sollefteå U18 som låg på sjunde plats så sent som den 28 oktober.

När lagen möttes senast vann Kovlands IshF med 5–2.

I nästa omgång har Sollefteå U18 Svedjeholmen/KB65 U18 hemma i Niphallen, torsdag 20 november 19.30. Kovland U18 spelar hemma mot AIK-Hockey Härnösand U18 fredag 21 november 19.30.

Sollefteå U18–Kovland U18 6–9 (1–3, 4–4, 1–2)

U18 division 1 norra B herr, Niphallen

Första perioden: 0–1 (2.48) Axel Sellgren Granzell, 1–1 (4.18) Olle Nordvall (Linus Möst Kristiansen), 1–2 (14.21) Gustav Lundström (Isak Sandqvist, Axel Sellgren Granzell), 1–3 (15.25) Benjamin Thun Hansson (Elton Nyström, Emil Johansson).

Andra perioden: 1–4 (29.26) Theodor Lind (Jordan Nordstrand), 2–4 (29.39) Adrian Björkqvist (Casper Vörman, Gustav Persson), 2–5 (30.26) Gustav Lundström (Adrian Berglund, Axel Sellgren Granzell), 3–5 (32.55) Olle Nordvall (Loke Johansson, Joel Ringbert), 4–5 (33.18) Adrian Björkqvist (Olle Karolin, Lukas Dahlberg), 5–5 (35.56) Olle Nordvall (Loke Johansson, Max Jonsson), 5–6 (36.20) Emil Johansson (Benjamin Thun Hansson, Albin Högberg), 5–7 (39.20) Jordan Nordstrand (Benjamin Thun Hansson).

Tredje perioden: 6–7 (40.18) Lukas Dahlberg (Olle Karolin, Olle Nordvall), 6–8 (42.45) Axel Sellgren Granzell (Elton Nyström, Gustav Lundström), 6–9 (59.02) Theodor Lind.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollefteå U18: 3-0-2

Kovland U18: 4-0-1

Nästa match:

Sollefteå U18: Svedjeholmens IF/KB65 HK, hemma, 20 november

Kovland U18: AIK-Hockey Härnösand, hemma, 21 november