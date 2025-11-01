Seger för Kiruna hemma mot Örnsköldsvik Hockey

Kiruna vann med 5–3 mot Örnsköldsvik Hockey

Matej Galbavy matchvinnare för Kiruna

Clemensnäs nästa motstånd för Kiruna

Kiruna vann hemma mot Örnsköldsvik Hockey i hockeyettan norra. Matchen på lördagen slutade 5–3 (1–1, 3–1, 1–1).

Det här var första gången den här säsongen som Kirunas målvakter höll nollan.

Kiruna–Örnsköldsvik Hockey – mål för mål

Första perioden var jämn. Kiruna inledde bäst och tog ledningen genom Tomi Mäntynen efter 5.33, men Örnsköldsvik Hockey kvitterade genom Vilmer Grundström efter 16.19. Kiruna hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 2–1 efter 3.17 genom Anton Larsson och gick upp till 3–1 innan Örnsköldsvik Hockey svarade.

I periodpausen hade Kiruna ledningen med 4–2. Örnsköldsvik Hockey reducerade dock till 4–3 genom Carl Jacobson efter 8.31 av perioden.

Kiruna kunde dock avgöra till 5–3 med 22 sekunder kvar av matchen genom Olle Söderlund.

Matej Galbavy gjorde ett mål för Kiruna och spelade dessutom fram till två mål.

Kiruna har tre segrar och två förluster och 17–12 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Örnsköldsvik Hockey har två vinster och tre förluster och 19–19 i målskillnad.

Söndag 2 november 16.00 möter Kiruna Clemensnäs hemma i Lombiahallen medan Örnsköldsvik Hockey spelar borta mot Kalix.

Kiruna–Örnsköldsvik Hockey 5–3 (1–1, 3–1, 1–1)

Hockeyettan norra, Lombiahallen

Första perioden: 1–0 (5.33) Tomi Mäntynen (William Angeli), 1–1 (16.19) Vilmer Grundström (Kasperi Lehtonen).

Andra perioden: 2–1 (23.17) Anton Larsson (Rasmus Similä, Matej Galbavy), 3–1 (33.45) Philip Kemi (Tomi Mäntynen), 3–2 (34.57) Kasperi Lehtonen (Mikko Kärjä), 4–2 (39.59) Matej Galbavy (Svante Koivuniemi, Hampus Hagström).

Tredje perioden: 4–3 (48.31) Carl Jacobson (Vilmer Grundström, Linus Håkansson), 5–3 (59.38) Olle Söderlund (Matej Galbavy).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kiruna: 3-1-1

Örnsköldsvik Hockey: 2-1-2

Nästa match:

Kiruna: Clemensnäs HC, hemma, 2 november

Örnsköldsvik Hockey: Kalix HC, borta, 2 november