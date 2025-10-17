Seger för Kiruna borta mot Vallentuna

Seger för Kiruna med 5–2 mot Vallentuna

Tomi Mäntynen avgjorde för Kiruna

Tredje förlusten i rad för Vallentuna

Kiruna vann mötet i hockeyettan norra på bortaplan mot Vallentuna, med 5–2 (1–0, 4–1, 0–1).

Vallentuna–Kiruna – mål för mål

Anton Larsson gjorde 1–0 till Kiruna efter 19.13 framspelad av Jacob Hansson-Geidon och Matej Galbavy. Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 1–4 och ställningen efter två perioder var 1–5.

6.45 in i tredje perioden slog Oliver Qvarforth till på pass av Samuel Lidström och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Vallentuna.

För Vallentuna gör resultatet att laget nu ligger på elfte plats i tabellen medan Kiruna är på 14:e plats.

Lördag 18 oktober spelar Vallentuna hemma mot Kalix 16.00 och Kiruna mot Sollentuna borta 17.00.

Vallentuna–Kiruna 2–5 (0–1, 1–4, 1–0)

Hockeyettan norra, Vallentuna Ishall

Första perioden: 0–1 (19.13) Anton Larsson (Jacob Hansson-Geidon, Matej Galbavy).

Andra perioden: 1–1 (21.46) Filip Sundell (Fredrik Svennas, Leo Hällvik), 1–2 (23.51) Olle Söderlund (Hampus Hagström, Robert Ossipov), 1–3 (34.56) Tomi Mäntynen (Svante Koivuniemi), 1–4 (35.20) Hampus Hagström (Olle Söderlund, Ludvig Warg), 1–5 (39.03) Rasmus Similä (Matej Galbavy, Jacob Hansson-Geidon).

Tredje perioden: 2–5 (46.45) Oliver Qvarforth (Samuel Lidström).

Nästa match:

Vallentuna: Kalix HC, hemma, 18 oktober

Kiruna: Sollentuna HC, borta, 18 oktober