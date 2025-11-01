Seger för Kiruna borta mot Piteå

Kiruna-seger med 9–8 mot Piteå

Kiruna avgjorde efter 59.56.

Scott Paulsson gjorde tre mål för Kiruna

Det blev dramatiskt när bortalaget Kiruna vann matchen mot Piteå i LF Arena på lördagen. Edgar Klavins stod för Kirunas avgörande mål med bara fyra sekunder kvar av slutperioden. Matchen i i U20 region norr A herr slutade 9–8 (2–2, 3–6, 4–0).

– Vi gör en hyfsat match i två perioder, sista är en riktigt dålig period av oss och tappar matchen helt, får inte hända. Dåliga utvisningar under hela matchen resulterar i mål bakåt, kommenterade Piteås tränare Christer Sjöberg efter matchen.

Kirunas huvudtränare Emil Sörensen tyckte så här om matchen:

– Vi är en stark grupp och vi ger oss inte, underbar seger!!

Det här var första gången den här säsongen som Kiruna höll nollan.

Edgar Klavins matchvinnare för Kiruna

Piteå tog ledningen i första perioden genom William Andersson.

Scott Paulsson och Edgar Klavins låg sen bakom vändningen till 1–2 för Kiruna.

Piteå kvitterade till 2–2 genom Tim Wiström. Piteå spelade bäst i andra perioden som laget vann klart och ställningen efter två perioder var 8–5.

Kiruna gjorde dock fyra raka mål i tredje perioden och gick från underläge 8–5 till ledning med 8–9. Klavins 8–9-mål kom med 4 sekunder kvar av matchen.

Kirunas Tage Carlsten stod för sju poäng, varav ett mål, Scott Paulsson gjorde tre mål och spelade dessutom fram till tre mål, Edgar Klavins gjorde två mål och tre assist och Wilgot Älvero gjorde ett mål och två assist. Alvar Larsson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål för Piteå, William Andersson gjorde två mål och totalt tre poäng och Viking Aasa hade tre assists.

Det här var Piteås tredje uddamålsförlust den här säsongen.

Resultatet innebär att Piteå ligger kvar på femte plats och Kiruna på sjätte plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann Piteå HC med 3–0.

Nästa motstånd för Piteå är Kalix. Lagen möts onsdag 5 november 19.30 i LF Arena. Kiruna tar sig an Brooklyn borta söndag 2 november 15.20.

Piteå–Kiruna 8–9 (2–2, 6–3, 0–4)

U20 region norr A herr, LF Arena

Första perioden: 1–0 (7.53) William Andersson (Viking Aasa), 1–1 (9.41) Edgar Klavins (Tage Carlsten, Scott Paulsson), 1–2 (14.10) Scott Paulsson (Wilgot Älvero, Tage Carlsten), 2–2 (15.56) Tim Wiström.

Andra perioden: 2–3 (21.57) Tage Carlsten (Edgar Klavins, Scott Paulsson), 3–3 (24.35) William Andersson (Marcus Sundström, Viking Aasa), 3–4 (25.07) Wilgot Älvero (Scott Paulsson, Tage Carlsten), 4–4 (25.18) Hjalmar Holmgren (Eddie Lindström, Alvar Larsson), 5–4 (28.48) Alvar Larsson (Hjalmar Holmgren, Eddie Lindström), 6–4 (31.47) Nils Lejon (Viking Aasa, William Andersson), 7–4 (33.06) Joel Öman (Alvar Larsson, Marcus Sundström), 7–5 (35.33) Scott Paulsson (Edgar Klavins, Tage Carlsten), 8–5 (39.50) Tim Wiström (Jack Wimander).

Tredje perioden: 8–6 (41.33) Hjalmar Aidantausta (Kevin Bergersen Fors, Elis Gunillasson), 8–7 (44.12) Scott Paulsson (Edgar Klavins, Tage Carlsten), 8–8 (46.34) Måns Klang (Kevin Bergersen Fors, Alvin Zakrisson), 8–9 (59.56) Edgar Klavins (Tage Carlsten, Wilgot Älvero).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Piteå: 2-1-2

Kiruna: 2-1-2

Nästa match:

Piteå: Kalix HC, hemma, 5 november

Kiruna: Brooklyn Tigers HF, borta, 2 november