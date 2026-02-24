Seger för Kalmar mot Kristianstad på hemmaplan

Kalmar besegrade Kristianstad på hemmaplan i tisdagens första match i Playoff 1 till kval till U20 Region syd herr. 4–1 (0–0, 2–0, 2–1) slutade matchen.

Den första perioden slutade mållös.

Det var först 7.05 in i andra perioden som Kalmar tog ledningen genom William Johansson assisterad av Lucas Erlandsson och Aziz Usmanov. Efter 16.05 i andra perioden nätade Joel Lundberg och gjorde 2–0.

Kalmar gjorde två mål i tredje perioden och gick från 2–0 till 4–0, målen av Viktor Tuszynski och Lauris Strazdins, vilket avgjorde matchen.

Noah Johansson reducerade förvisso men närmare än 4–1 kom inte Kristianstad. Kalmar tog därmed en säker seger.

Kalmar tog hem lagens senaste möte, för två år sedan, med 6–3 i Hatstore Arena.

Lagen möts igen fredag 27 februari 19.00.

Playoff 1 till kval till U20 Region syd herr

Andra perioden: 1–0 (27.05) William Johansson (Lucas Erlandsson, Aziz Usmanov), 2–0 (36.05) Joel Lundberg.

Tredje perioden: 3–0 (50.37) Viktor Tuszynski (Jakub Hasek), 4–0 (57.58) Lauris Strazdins (Walter Nilsson, William Johansson), 4–1 (59.01) Noah Johansson (Isac Johansson, Carl Ahlstrand).

Nästa match:

Kalmar: Kristianstads IK, borta, 27 februari 19.00

Kristianstad: Kalmar HC, hemma, 27 februari 19.00