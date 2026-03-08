Seger för Kalmar i toppmötet med Nybro Vikings

Kalmar segrade – 4–3 efter straffar

Kalmars sjunde seger på de senaste nio matcherna

Theo Eriksson avgjorde för Kalmar

Kalmar tog en tung seger på hemmaplan mot Nybro Vikings i toppmötet i U18 division 1 syd B vår på söndagen. Matchen slutade 4–3 (0–1, 1–0, 2–2, 0–0, 1–0) efter straffar.

Segern var Kalmars sjunde på de senaste nio matcherna.

Kalmar–Nybro Vikings – mål för mål

Nybro Vikings började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 1.21 slog Vilgot Zetterqvist till med assist av Sebastian Hammarstedt och Liam Burgesäter.

Efter 6.31 i andra perioden nätade Fabian Gullberg på pass av Troy Friman och kvitterade för Kalmar.

Kalmar gjorde två mål i tredje perioden och gick från 1–1 till 3–1, målen av Melker Karlsson och Alexander Kitanovski.

Nybro Vikings reducerade och kvitterade till 3–3 genom Aston Lindahl och Sebastian Hammarstedt i tredje perioden. Det sista målet kom med sex sekunder kvar att spela.

Kalmar vann straffläggningen efter att Theo Eriksson satt den avgörande straffen.

Kalmars Troy Friman hade tre assists.

När lagen senast möttes vann Nybro med 4–2.

Kalmar–Nybro Vikings 4–3 (0–1, 1–0, 2–2, 0–0, 1–0)

U18 division 1 syd B vår, Hatstore Arena

Första perioden: 0–1 (1.21) Vilgot Zetterqvist (Sebastian Hammarstedt, Liam Burgesäter).

Andra perioden: 1–1 (26.31) Fabian Gullberg (Troy Friman).

Tredje perioden: 2–1 (44.39) Melker Karlsson (Troy Friman, Kalle Pitkänen), 3–1 (50.48) Alexander Kitanovski (Levis Wahllöf, Troy Friman), 3–2 (52.07) Aston Lindahl (Ville Diesner), 3–3 (59.54) Sebastian Hammarstedt (Casper Forsberg).

Straffar: 4–3 (65.00) Theo Eriksson.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalmar: 3-0-2

Nybro Vikings: 4-1-0