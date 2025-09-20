Seger för Kållered – efter Theo Eliassons hattrick

Kållered vann med 6–3 mot Varberg

Theo Eliasson tremålsskytt för Kållered

Fyra mål för Kållered utan svar

Theo Eliasson gjorde tre mål och Kållered vann mot Varberg på hemmaplan i U20 division 1 A syd herr. Till slut blev det 6–3 (4–0, 0–1, 2–2).

Kållered stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 4–0. Efter 15.17 i andra perioden slog Albin Aronsson till, framspelad av Zebastian Martinsson och reducerade åt Varberg. Kållered startade tredje perioden bäst. Laget gick upp till en 5–1-ledning. Men Varberg svarade och gjorde 5–2.

Därefter var det dock Kållered som avgjorde. Laget gjorde 6–2 med sex minuter kvar att spela genom Liam Nilsson. Varberg hann få in en reducering till, och slutresultatet blev 6–3.

Kållereds Theo Eliasson gjorde tre mål och Oskar Lundh hade tre assists.

När lagen möttes senast, för tre år sedan, slutade det med seger för Varberg med 7–1.

Den 25 oktober tar lagen sig an varandra igen, då i Veddige Ishall.

Nästa gång lagen spelar i serien är tisdag 23 september. Då möter Kållered Järnbrotts HK i Slottskogens Ishall 19.15. Varberg tar sig an Hisingen hemma 19.40.

Kållered–Varberg 6–3 (4–0, 0–1, 2–2)

U20 division 1 A syd herr, Kållereds Ishall

Första perioden: 1–0 (0.49) Albin Berg (Elliot Börjesson, Leo Dal Pozzo), 2–0 (3.31) Leo Dal Pozzo (Elliot Börjesson), 3–0 (8.32) Theo Eliasson (Liam Nilsson, Oskar Lundh), 4–0 (14.44) Theo Eliasson (Morris Bergman, Oskar Lundh).

Andra perioden: 4–1 (35.17) Albin Aronsson (Zebastian Martinsson).

Tredje perioden: 5–1 (47.16) Theo Eliasson (Oskar Lundh), 5–2 (51.06) Eric Koskela (Milo Svensson, Vilmer Enberg), 6–2 (54.26) Liam Nilsson, 6–3 (58.22) Eric Evander (Zebastian Martinsson, Albin Aronsson).

Nästa match:

Kållered: Järnbrotts HK, borta, 23 september

Varberg: Hisingens IK, hemma, 23 september