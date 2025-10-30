Seger för Kalix i toppmötet med Sunderby

Kalix vann med 4–1 mot Sunderby

Kalix sjätte seger på de senaste sju matcherna

Rainers Pavlovics matchvinnare för Kalix

Kalix tog en tung seger på hemmaplan mot Sunderby i toppmötet i U20 region norr A herr på torsdagen. Matchen slutade 4–1 (0–0, 1–1, 3–0).

Andraplacerade Kalix tog sin sjätte seger i rad i serien medan Sunderby efter fem raka segrar nu förlorade.

Kalix–Sunderby – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Efter 16.10 i andra perioden gjorde Sunderby 0–1 genom Gustav Lindmark.

Kalix gjorde 1–1 genom Alexander Burman med 2.08 kvar att spela av perioden. I tredje perioden var det Kalix som dominerade och gick från 1–1 till 4–1 genom mål av Rainers Pavlovics, Rasmus Lindqvist-Nilsson och Gustav Sundqvist.

Det här betyder att Sunderby är kvar på tredje plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Kalix HC med 3–1.

Nästa motstånd för Kalix är Piteå. Sunderby tar sig an Boden hemma. Båda matcherna spelas onsdag 5 november 19.30.

Kalix–Sunderby 4–1 (0–0, 1–1, 3–0)

U20 region norr A herr, Part Arena

Andra perioden: 0–1 (36.10) Gustav Lindmark (Nils Sundén), 1–1 (37.52) Alexander Burman (Måns Nygård).

Tredje perioden: 2–1 (49.24) Rainers Pavlovics, 3–1 (55.49) Rasmus Lindqvist-Nilsson (Daniils Rogalevs, Rainers Pavlovics), 4–1 (58.16) Gustav Sundqvist (Luca Habisreutinger, Viggo Brännström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kalix: 5-0-0

Sunderby: 4-0-1

Nästa match:

Kalix: Piteå HC, borta, 5 november

Sunderby: Bodens HF, hemma, 5 november