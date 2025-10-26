Seger för IFK Tumba IK 2 – steg åt rätt håll mot Segeltorps IF U18

IFK Tumba IK 2-seger med 7–4 mot Segeltorps IF U18

Joel Åhgren avgjorde för IFK Tumba IK 2

Andra raka förlusten för Segeltorps IF U18

IFK Tumba IK 2 har varit i en svacka med fyra förluster i rad i U18 division 1 östra C herr. Men hemma mot Segeltorps IF U18 bröts den tuffa sviten. Det blev 7–4 (5–1, 1–1, 1–2) i matchen i Ishuset.

IFK Tumba IK 2–Segeltorps IF U18 – mål för mål

IFK Tumba IK 2 hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 3.52 genom Julius Blomberg och gick upp till 3–0. Segeltorps IF U18 kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade IFK Tumba IK 2 dock ryckt åt sig ledningen med 5–1. Andra perioden slutade 1–1 och ställningen efter två perioder var 6–2.

I tredje perioden var det i stället Segeltorps IF U18 som hade greppet. Laget vann perioden med 1–2 men IFK Tumba IK 2 kunde hålla undan och vinna matchen med 7–4.

Hilar Astroha och Viktor Breime gjorde ett mål och två assist var för Segeltorps IF U18. Julius Blomberg gjorde två mål för IFK Tumba IK 2 och totalt tre poäng för IFK Tumba IK 2 och Alfons Boholm Rigby hade tre assists.

IFK Tumba IK 2 har en seger och fyra förluster och 17–34 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Lagen spelar mot varandra igen den 7 december i Segeltorpshallen.

IFK Tumba IK 2 tar sig an Åker/Strängnäs HC i nästa match hemma torsdag 6 november 19.30. Segeltorps IF U18 möter samma dag 20.00 Nyköpings SK 2 U18 hemma.

IFK Tumba IK 2–Segeltorps IF U18 7–4 (5–1, 1–1, 1–2)

U18 division 1 östra C herr, Ishuset

Första perioden: 1–0 (3.52) Julius Blomberg (Viktor Ollila), 2–0 (4.03) Felix Graan (Oliver Klasen, Bobo Thorsson), 3–0 (5.51) Joel Åhgren (Alfons Boholm Rigby, Wille Edgar), 3–1 (12.00) Hilar Astroha (Viktor Breime), 4–1 (13.10) Viktor Ollila (Felix Graan, Julius Blomberg), 5–1 (19.47) Joel Åhgren (Alfons Boholm Rigby, Liam Kärvinge).

Andra perioden: 5–2 (21.49) Kevin Efraimsson (Viktor Breime, Hilar Astroha), 6–2 (35.26) Julius Blomberg (Carl Westergren, Nick Kronholm).

Tredje perioden: 7–2 (45.00) Liam Kärvinge (Nick Kronholm, Alfons Boholm Rigby), 7–3 (54.00) Cassius Wärmé (Viktor Johansson), 7–4 (56.25) Viktor Breime (Hilar Astroha, Viktor Johansson).

Nästa match:

IFK Tumba IK 2: Åker/Strängnäs HC, hemma, 6 november

Segeltorps IF U18: Nyköpings SK 2, hemma, 6 november