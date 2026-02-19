Seger för IFK Tumba IK 2 mot Järfälla HC på bortaplan

IFK Tumba IK 2 segrade mot Järfälla HC på bortaplan i Järfälla Ishall i U18 division 1 östra A fortsättningsserie. 2–4 (0–1, 1–1, 1–2) slutade matchen på torsdagen.

Segern var IFK Tumba IK 2:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Jonathan Bergqvist gjorde 1–0 till IFK Tumba IK 2 efter 8.13 assisterad av Joel Åhgren.

Efter 9.32 i andra perioden nätade Elliot Rudslätt Debou på pass av Owe Birgersson och kvitterade för Järfälla HC. IFK Tumba IK 2:s Milan Bozkurt gjorde 1–2 efter 11.03 framspelad av Elias Holger och Bobo Thorsson.

4.48 in i tredje perioden slog Owe Birgersson till på pass av Oliver Gustafsson och Hugo Mattsson och kvitterade. 13.26 in i perioden fick Elias Holger utdelning framspelad av Jonathan Bergqvist och Viktor Ollila och gav laget ledningen. Jacob Gruvberger stod för målet när laget punkterade matchen med ett 2–4-mål med 33 sekunder kvar att spela. 2–4-målet blev matchens sista.

Båda lagen har nu fyra vinster och en förlust på de senaste fem matcherna, Järfälla HC med 32–17 och IFK Tumba IK 2 med 32–22 i målskillnad.

Med fyra omgångar kvar är Järfälla HC på sjätte plats i tabellen medan IFK Tumba IK 2 är på tredje plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Tumba 2 med 6–2.

Söndag 22 februari 13.00 spelar Järfälla HC borta mot Hammarby IF U18. IFK Tumba IK 2 möter IFK Österåker Hockey borta i Österåker Sportcentrum söndag 1 mars 15.00.

Järfälla HC–IFK Tumba IK 2 2–4 (0–1, 1–1, 1–2)

U18 division 1 östra A fortsättningsserie, Järfälla Ishall

Första perioden: 0–1 (8.13) Jonathan Bergqvist (Joel Åhgren).

Andra perioden: 1–1 (29.32) Elliot Rudslätt Debou (Owe Birgersson), 1–2 (31.03) Milan Bozkurt (Elias Holger, Bobo Thorsson).

Tredje perioden: 2–2 (44.48) Owe Birgersson (Oliver Gustafsson, Hugo Mattsson), 2–3 (53.26) Elias Holger (Jonathan Bergqvist, Viktor Ollila), 2–4 (59.27) Jacob Gruvberger.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järfälla HC: 4-0-1

IFK Tumba IK 2: 4-0-1

Nästa match:

Järfälla HC: Hammarby IF, borta, 22 februari 13.00

IFK Tumba IK 2: IFK Österåker Hockey, borta, 1 mars 15.00