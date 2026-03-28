Seger för Hudiksvall mot Kumla

Seger för Hudiksvall med 5–1 mot Kumla

Hudiksvalls Ossian Ling Veiksaar tvåmålsskytt

Andra raka segern för Hudiksvall

Hudiksvall vann med 5–1 i U20-kvalserien regional väst herr hemma mot Kumla på lördagen.

Hudiksvall började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 2.44 slog Måns Fagerström till på passning från Wincent Enarsson och Simon Carlqvist.

Efter 9.40 i andra perioden slog Ossian Ling Veiksaar till framspelad av Melker Dansk Hesselius och Marcus Dahlström Borsje och gjorde 2–0. Felix Robertsson gjorde dessutom 3–0 efter 17.19 på pass av Melker Dansk Hesselius och Noah Almén.

Efter 1.35 i tredje perioden reducerade Kumla till 3–1 genom Lucas Svahlin. Men mer än så orkade Kumla inte med. 11.53 in i tredje perioden slog Viktor List Halvarsson till på pass av Melker Dansk Hesselius och Marcus Dahlström Borsje och ökade ledningen. Efter 14.40 slog Ossian Ling Veiksaar till på nytt framspelad av Wincent Enarsson och Måns Fagerström och ökade ledningen för Hudiksvall.

Hudiksvalls Melker Dansk Hesselius hade tre assists.

När lagen senast möttes blev det seger för Hudiksvall med 4–2.

Hudiksvall tar sig an Valbo J20 i nästa match hemma onsdag 1 april 19.30. Kumla möter samma dag 19.00 Falu J20 hemma.

Hudiksvall–Kumla 5–1 (1–0, 2–0, 2–1)

U20-kvalserien regional väst herr

Första perioden: 1–0 (2.44) Måns Fagerström (Wincent Enarsson, Simon Carlqvist).

Andra perioden: 2–0 (29.40) Ossian Ling Veiksaar (Melker Dansk Hesselius, Marcus Dahlström Borsje), 3–0 (37.19) Felix Robertsson (Melker Dansk Hesselius, Noah Almén).

Tredje perioden: 3–1 (41.35) Lucas Svahlin, 4–1 (51.53) Viktor List Halvarsson (Melker Dansk Hesselius, Marcus Dahlström Borsje), 5–1 (54.40) Ossian Ling Veiksaar (Wincent Enarsson, Måns Fagerström).

Slutresultat i serien: Hudiksvall–Kumla 3–1