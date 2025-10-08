Seger för Hudiksvall med 5–3 mot Brödernas/Väsby

Hudiksvall vann med 5–3 mot Brödernas/Väsby

Jesper Wiberg matchvinnare för Hudiksvall

Andra raka segern för Hudiksvall

Det blev hemmalaget Hudiksvall som vann mot Brödernas/Väsby i hockeyettan norra. 5–3 (2–1, 2–0, 1–2) slutade matchen på onsdagen.

Det var andra raka för Hudiksvall, efter 3–0-segern mot Clemensnäs i premiären.

Norrtälje nästa för Hudiksvall

Hudiksvall tog ledningen i första perioden genom Wincent Enarsson.

Brödernas/Väsby kvitterade till 1–1 genom Gustav Bryvall efter 12.16.

Hudiksvall tog ledningen på nytt genom Loa Milfors efter 17.41 i matchen. Även i andra perioden var Hudiksvall starkast och gick från 2–1 till 4–1 genom mål av Gabriel Kangas och Jesper Wiberg. Brödernas/Väsby reducerade dock på nytt till 4–2 genom Alfred Aalto tidigt i tredje perioden av matchen.

Efter 11.15 ökade Hudiksvall på till 5–2 genom Arvid Sundin.

Alfred Aalto reducerade dock för Brödernas/Väsby med bara en minut kvar att spela och gav matchen liv igen.

I nästa match möter Hudiksvall Norrtälje borta och Brödernas/Väsby möter Strömsbro hemma. Båda matcherna spelas lördag 11 oktober 16.00.

Hudiksvall–Brödernas/Väsby 5–3 (2–1, 2–0, 1–2)

Hockeyettan norra, Holmen Center

Första perioden: 1–0 (11.26) Wincent Enarsson (Sebastian Walfridsson), 1–1 (12.16) Gustav Bryvall (Dennis Santesson), 2–1 (17.41) Loa Milfors (Wincent Enarsson).

Andra perioden: 3–1 (28.33) Gabriel Kangas (Anton Schagerberg), 4–1 (35.28) Jesper Wiberg (Elias Degnell, Maximilian Kilpinen).

Tredje perioden: 4–2 (41.58) Alfred Aalto, 5–2 (51.15) Arvid Sundin (Henrik Olsén, Sebastian Walfridsson), 5–3 (59.58) Alfred Aalto (Kalle Forslund, Axel Skarp).

Nästa match:

Hudiksvall: Norrtälje IK, borta, 11 oktober

Brödernas/Väsby: Strömsbro IF, hemma, 11 oktober