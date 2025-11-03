Seger för Huddinge borta mot Sollentuna

Seger för Huddinge med 5–2 mot Sollentuna

Huddinges femte seger på de senaste sex matcherna

Alexander Lenngren avgjorde för Huddinge

Det blev bortalaget Huddinge som vann mot Sollentuna i U20 region öst herr. 2–5 (2–2, 0–1, 0–2) slutade matchen på måndagen.

Segern var Huddinges femte på de senaste sex matcherna.

Sollentuna–Huddinge – mål för mål

Sollentuna tog ledningen i början av första perioden genom Pontus Björk.

Camilo Lovell och Kean Wiman gjorde att Huddinge vände till underläget till ledning med 1–2.

Sollentuna kvitterade till 2–2 genom Samuel Yucel. Efter 16.22 i andra perioden nätade Alexander Lenngren framspelad av Hugo Christersson och Salim Ismailov och gav Huddinge ledningen. Även i tredje perioden var det Huddinge som var starkast och gick från 2–3 till 2–5 genom mål av Vilgot Wickberg och Daniel Lazienkiewicz.

För hemmalaget betyder resultatet sjunde plats i tabellen. Huddinge är på tredje plats. Sollentuna har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 19 oktober låg laget på andra plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Sollentuna HC med 4–2.

I nästa match, lördag 8 november möter Sollentuna Tyresö Hanviken J20 borta i Tyresö Ishall 17.30 medan Huddinge spelar hemma mot Nyköping 16.00.

Sollentuna–Huddinge 2–5 (2–2, 0–1, 0–2)

U20 region öst herr

Första perioden: 1–0 (3.05) Pontus Björk (Oliver Landberg, Alexander Hallner), 1–1 (6.25) Camilo Lovell (Olle Nyström, William Smedborn), 1–2 (8.07) Kean Wiman (Matej Vucic, Noah Herndal), 2–2 (14.42) Samuel Yucel (Noa Dahlin, Milan Jiri Ruzicka).

Andra perioden: 2–3 (36.22) Alexander Lenngren (Hugo Christersson, Salim Ismailov).

Tredje perioden: 2–4 (45.56) Vilgot Wickberg (Olle Nyström), 2–5 (56.48) Daniel Lazienkiewicz.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Sollentuna: 3-0-2

Huddinge: 4-0-1

Nästa match:

Sollentuna: Tyresö Hanviken Hockey, borta, 8 november

Huddinge: Nyköpings HF Ungdom, hemma, 8 november