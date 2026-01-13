Seger för Helsingborg mot Jonstorp på bortaplan

Seger för Helsingborg med 4–1 mot Jonstorp

Conrad Svensson avgjorde för Helsingborg

Tredje förlusten i rad för Jonstorp

Det blev Helsingborg som vann på bortaplan mot Jonstorp i U20 region syd topp 6. 1–4 (0–1, 0–3, 1–0) slutade matchen på tisdagen.

Det var första segern för Helsingborg. I premiären förlorade laget med 3–4 mot Oskarshamn .

Karlskrona nästa för Helsingborg

Helsingborg tog ledningen efter 10.23 genom Oscar Kjessler med assist av Adrian Sonesson och Erik Sjöström.

Helsingborg startade andra perioden bäst och gick från 0–1 till 0–4 genom mål av Conrad Svensson, Milton Karlsson och Joel Mårtensson.

13.06 in i tredje perioden satte Liam Axelsson pucken framspelad av Elias Vendel och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Jonstorp.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Lördag 17 januari 12.00 spelar Jonstorp hemma mot Tingsryd J20. Helsingborg möter Karlskrona borta i NKT Arena fredag 16 januari 19.00.

Jonstorp–Helsingborg 1–4 (0–1, 0–3, 1–0)

U20 region syd topp 6, Jonstorps Ishall

Första perioden: 0–1 (10.23) Oscar Kjessler (Adrian Sonesson, Erik Sjöström).

Andra perioden: 0–2 (24.23) Conrad Svensson (Arvid Berlin, Viggo Stein), 0–3 (26.48) Milton Karlsson (Milton Hållström), 0–4 (29.51) Joel Mårtensson (Milton Karlsson, Oscar Lingmerth).

Tredje perioden: 1–4 (53.06) Liam Axelsson (Elias Vendel).

Nästa match:

Jonstorp: Tingsryds AIF Utv, hemma, 17 januari 12.00

Helsingborg: Karlskrona HK, borta, 16 januari 19.00