Seger för Häradsbygden mot Ludvika/Smedjebacken i U18 division 1 västra B vår

Häradsbygden-seger med 7–3 mot Ludvika/Smedjebacken

Häradsbygdens Reef Matthews tremålsskytt

Adrian Staffansson avgjorde för Häradsbygden

Häradsbygden segrade på bortaplan i Hitachi Arena mot Ludvika/Smedjebacken i U18 division 1 västra B vår. 3–7 (0–1, 2–3, 1–3) slutade matchen på söndagen.

Reef Matthews tremålsskytt för Häradsbygden

Elliot Hammarqvist gav Häradsbygden ledningen efter 11.41 med assist av Oliver Printz.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 2–4.

Ludvika/Smedjebacken reducerade dock till 3–4 genom Lucas Silvennoinen tidigt i tredje perioden av perioden.

Häradsbygden stod därefter för tre raka mål i när laget gick från 3–4 till 3–7 på bara 7.14. Häradsbygden tog därmed en klar seger.

Adrian Staffansson gjorde två mål för Häradsbygden och spelade fram till två mål och Reef Matthews gjorde tre mål. Lucas Silvennoinen gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål för Ludvika/Smedjebacken.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Häradsbygdens Sportsällskap vunnit.

Ludvika/Smedjebacken–Häradsbygden 3–7 (0–1, 2–3, 1–3)

U18 division 1 västra B vår, Hitachi Arena

Första perioden: 0–1 (11.41) Elliot Hammarqvist (Oliver Printz).

Andra perioden: 1–1 (21.44) Lucas Silvennoinen (Loke Jepsen), 1–2 (27.15) Axel Nauclér (Edvin Rundquist, Oliver Printz), 2–2 (28.15) Ludvig Nilsson (Loke Jepsen, Lucas Silvennoinen), 2–3 (31.24) Reef Matthews (Vincent Hellgren Landin, Viktor Aspman), 2–4 (34.17) Adrian Staffansson.

Tredje perioden: 3–4 (44.49) Lucas Silvennoinen (Ludvig Nilsson, Alfred Granberg), 3–5 (48.56) Adrian Staffansson, 3–6 (55.34) Reef Matthews (Adrian Staffansson), 3–7 (56.10) Reef Matthews (Adrian Staffansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Ludvika/Smedjebacken: 1-0-4

Häradsbygden: 3-0-2