Seger för Hanviken borta mot Halmstad

Seger för Hanviken med 6–3 mot Halmstad

Albin Kedbrant matchvinnare för Hanviken

Halmstad nu elfte, Hanviken på sjunde plats

Hanviken besegrade Halmstad på bortaplan i söndagens möte i hockeyettan södra. 3–6 (0–0, 2–4, 1–2) slutade matchen.

Det var första segern för Hanviken, efter 1–2 mot Kungälv i premiären.

Halmstad–Hanviken – mål för mål

Inget av lagen lyckades göra mål i första perioden. Hanviken var vassast i andra perioden som laget vann och ställningen efter två perioder var 2–4.

Hanviken ökade ledningen till 2–5 genom Sebastian Frantz efter 1.44 i tredje perioden.

Halmstad reducerade dock till 3–5 genom Melker Pettersson efter 10.52 av perioden.

Hanviken kunde dock avgöra till 3–6 med 6.05 kvar av matchen genom Jacob Samuelsson.

Edvin Isén och Sebastian Frantz gjorde båda ett mål och två assist för Hanviken.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 7 december i Tyresö Ishall.

Halmstad tar sig an Nyköping i nästa match hemma lördag 11 oktober 16.00. Hanviken möter samma dag 15.00 Borås hemma.

Halmstad–Hanviken 3–6 (0–0, 2–4, 1–2)

Hockeyettan södra, Halmstad Arena

Andra perioden: 0–1 (25.04) Edvin Isén (Henrik Hallberg), 0–2 (26.36) Hugo Kruse (Alexander Karlsson, Edvin Isén), 0–3 (30.28) Adam Falk (Alex Ek, Edvin Isén), 1–3 (36.37) Alexander Klarin (Alexander Artursson, Vilmer Hagelin), 1–4 (38.43) Albin Kedbrant (Sebastian Frantz, Tim Redstedt), 2–4 (39.24) Anton Berglund (Melker Iversen, Victor Gagic).

Tredje perioden: 2–5 (41.44) Sebastian Frantz (Jacob Samuelsson), 3–5 (50.52) Melker Pettersson (Victor Gagic, Hampus Johansson), 3–6 (53.55) Jacob Samuelsson (Lucas Feuk, Sebastian Frantz).

Nästa match:

Halmstad: Nyköpings SK, hemma, 11 oktober

Hanviken: Borås HC, hemma, 11 oktober