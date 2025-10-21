Seger för Haninge Anchors borta mot IFK Salem

Seger för Haninge Anchors med 4–1 mot IFK Salem

Hugo Wremborn matchvinnare för Haninge Anchors

Fjärde raka förlusten för IFK Salem

Haninge Anchors vann borta mot IFK Salem i U20 division 1 östra C herr. Matchen på tisdagen slutade 1–4 (1–4, 0–0, 0–0).

Resultatet innebär att IFK Salem nu har fyra förluster i rad.

IFK Salem–Haninge Anchors – mål för mål

I första perioden var det Haninge Anchors som var starkast. Laget vann perioden klart med 4–1.

Andra perioden blev mållös. I tredje perioden höll Haninge Anchors i sin 4–1-ledning och vann.

IFK Salem står fortfarande utan poäng efter fyra spelade matcher medan Haninge Anchors har sju poäng efter fem matcher.

När lagen möttes senast vann Haninge Anchors HC med 4–2.

Måndag 27 oktober 19.30 spelar IFK Salem hemma mot Järna. Haninge Anchors möter Järna hemma i Torvalla Ishall lördag 8 november 16.00.

IFK Salem–Haninge Anchors 1–4 (1–4, 0–0, 0–0)

U20 division 1 östra C herr, Salems Ishall

Första perioden: 1–0 (2.01) Kevin Stahl (Andreas Lind, Theo Öberg), 1–1 (2.34) Max Camberving (Milton Kujala Börlin, Svante Mårtensson), 1–2 (7.47) Hugo Wremborn, 1–3 (8.58) Svante Mårtensson (Alexander Malm, Charlie Håkansson), 1–4 (17.51) Gustav Michelsson Kindbom (Hugo Wremborn, Adrian Vasilevski).

Nästa match:

IFK Salem: Järna SK, hemma, 27 oktober

Haninge Anchors: Järna SK, hemma, 8 november