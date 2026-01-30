Seger för Hanhals J18 mot Bäcken på bortaplan

Hanhals J18 vann med 4–1 mot Bäcken

Hanhals J18:s femte seger på de senaste sex matcherna

Ludwig Bonander avgjorde för Hanhals J18

Hanhals J18 vann mötet i U18 division 1 syd A vår på bortaplan mot Bäcken, med 4–1 (2–1, 1–0, 1–0).

Segern var Hanhals J18:s femte på de senaste sex matcherna.

Bäcken–Hanhals J18 – mål för mål

Hanhals J18 startade matchen vassast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Love Klaveskjöld och Ludwig Bonander innan Bäcken svarade och gjorde 2–1 genom Albin Lindström.

Efter 14.32 i andra perioden nätade Algot Andersson framspelad av Ralf Wikner och Elliot Fjellman och gjorde 1–3.

16.47 in i tredje perioden nätade Hanhals J18:s Max Johansson på pass av Love Klaveskjöld och ökade ledningen.

För Bäcken gör resultatet att laget nu ligger på tredje plats i tabellen medan Hanhals J18 är på andra plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Söndag 1 februari spelar Bäcken borta mot Hisingen 14.30 och Hanhals J18 mot Kungälv hemma 12.30 i Kungsbacka Ishall.

Bäcken–Hanhals J18 1–4 (1–2, 0–1, 0–1)

U18 division 1 syd A vår, Marconihallen

Första perioden: 0–1 (13.44) Love Klaveskjöld (Ludwig Bonander, William Wennergrund), 0–2 (16.14) Ludwig Bonander, 1–2 (16.37) Albin Lindström (Sten Aronsson).

Andra perioden: 1–3 (34.32) Algot Andersson (Ralf Wikner, Elliot Fjellman).

Tredje perioden: 1–4 (56.47) Max Johansson (Love Klaveskjöld).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bäcken: 3-0-2

Hanhals J18: 4-0-1

Nästa match:

Bäcken: Hisingens IK, borta, 1 februari 14.30

Hanhals J18: Kungälvs IK, hemma, 1 februari 12.30