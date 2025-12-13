Seger för Halmstad HF mot Kungälv

Halmstad HF vann med 5–2 mot Kungälv

Affe Rapp matchvinnare för Halmstad HF

Halmstad HF:s nionde seger

Halmstad HF besegrade Kungälv på bortaplan i lördagens möte i U20 region syd herr. 2–5 (0–3, 2–1, 0–1) slutade matchen.

Kungälv–Halmstad HF – mål för mål

Halmstad HF stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Kungälv reducerade dock till 1–3 genom Jacob Ekberg efter 8.45 av perioden.

Efter 15.16 i andra perioden ökade Halmstad HF på till 1–4 genom Carl Sjulander.

Kungälv gjorde 2–4 genom Sebastian Biresev Loos med 2.10 kvar att spela av perioden.

12.51 in i tredje perioden fick Lucas Nordvall utdelning på pass av Sixten Karlsson och Matheo Rix och ökade ledningen.

Det här betyder att Kungälv slutar på tolfte plats och Halmstad HF på åttonde plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Kungälvs IK med 3–2 efter förlängning .

Kungälv–Halmstad HF 2–5 (0–3, 2–1, 0–1)

U20 region syd herr, Oasen

Första perioden: 0–1 (2.55) Alexey Rupi (Patrik Kosa, Tage Jonasson), 0–2 (9.01) Sixten Karlsson (Matheo Rix, Lucas Nordvall), 0–3 (17.26) Affe Rapp (Hugo Jonasson, Oscar Lindqvist).

Andra perioden: 1–3 (28.45) Jacob Ekberg (Jacob Esbjörs, Oliver Svenningsson), 1–4 (35.16) Carl Sjulander (Jonathan Petersson), 2–4 (37.50) Sebastian Biresev Loos (Ebbe Uller).

Tredje perioden: 2–5 (52.51) Lucas Nordvall (Sixten Karlsson, Matheo Rix).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kungälv: 1-0-4

Halmstad HF: 3-0-2