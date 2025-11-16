Seger för Grums IK 2 i toppmötet med Kristinehamns HT J18

Grums IK 2 vann med 10–2 mot Kristinehamns HT J18

Maximus Ruff matchvinnare för Grums IK 2

Andra raka segern för Grums IK 2

Grums IK 2 tog en tung seger på hemmaplan mot Kristinehamns HT J18 i toppmötet i U18 division 1 västra D herr på söndagen. Matchen slutade 10–2 (5–1, 1–1, 4–0).

Åmåls SK J18 nästa för Grums IK 2

Grums IK 2 var vassast i första perioden. Laget vann perioden klart med 5–1.

Kristinehamns HT J18 reducerade igen efter 3.48 genom Noah Carlstedt Sahlin framspelad av Noel Eriksson.

Efter 11.35 i andra perioden nätade Philip Wäseby på pass av Alexander Jardeby och Gustav Magnusson och gjorde 6–2. Grums IK 2 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–2. Målen i sista perioden gjordes av Harry Rudström, Frans Mossberg, Milian Kitti och Philip Wäseby.

Philip Wäseby och Maximus Ruff gjorde två mål och två assist var för Grums IK 2.

När lagen senast möttes vann Grums IK:2 med 8–2.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 27 november. Då möter Grums IK 2 Åmåls SK J18 i Åmåls Ishall 19.30. Kristinehamns HT J18 tar sig an Kils AIK J18 hemma 19.00.

Grums IK 2–Kristinehamns HT J18 10–2 (5–1, 1–1, 4–0)

U18 division 1 västra D herr, Billerudhallen

Första perioden: 1–0 (5.30) Milian Kitti (Viggo Johansson), 2–0 (8.44) Hugo Hellgren (Frans Mossberg, Maximillian Agnemyr), 3–0 (9.21) Maximus Ruff, 4–0 (12.17) Nils Forsgren (Maximus Ruff, Hugo Hellgren), 5–0 (15.44) Maximus Ruff (Philip Wäseby), 5–1 (17.31) William Ek (August Olsson, Olle Viren).

Andra perioden: 5–2 (23.48) Noah Carlstedt Sahlin (Noel Eriksson), 6–2 (31.35) Philip Wäseby (Alexander Jardeby, Gustav Magnusson).

Tredje perioden: 7–2 (42.37) Milian Kitti (Philip Wäseby), 8–2 (49.39) Harry Rudström (David Palm, Viggo Mörk), 9–2 (53.53) Frans Mossberg (Maximus Ruff), 10–2 (58.51) Philip Wäseby.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Grums IK 2: 3-0-2

Kristinehamns HT J18: 4-0-1

Nästa match:

Grums IK 2: Åmåls SK, borta, 27 november

Kristinehamns HT J18: Kils AIK, hemma, 27 november