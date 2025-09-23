Seger för Gislaved med 7–4 mot Värnamo

Sixten Påhlman tremålsskytt för Gislaved

Walter Åqvist matchvinnare för Gislaved

Gislaved vann mötet med Värnamo borta med 7–4 (1–0, 4–1, 2–3) på tisdagen i U20 division 1 D syd herr.

Det var Gislaveds första seger, efter förlusten med 3–7 mot Kalmar i premiären.

Sixten Påhlman gjorde tre mål för Gislaved

Gislaved startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 3.01 slog Sixten Påhlman till på pass av Elliot Rangensjö och Holger Claar. Gislaved hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 0–2 efter 7.00 genom Sixten Påhlman, och gick upp till 0–3 innan Värnamo svarade.

Innan perioden var över hade Gislaved ryckt åt sig ledningen med 5–1. Värnamo förde spelet i tredje perioden. Laget vann perioden med 3–2 men Gislaved kunde hålla undan och vinna matchen med 7–4.

Sixten Påhlman gjorde tre mål för Gislaved och Christoffer Torell gjorde ett mål och två assist.

Lagen möts igen 28 oktober i Gislerinken.

I nästa omgång har Värnamo Kalmar borta i Hatstore Arena, lördag 27 september 14.00. Gislaved spelar hemma mot Nybro fredag 26 september 19.15.

Värnamo–Gislaved 4–7 (0–1, 1–4, 3–2)

U20 division 1 D syd herr, Axelent Arena

Första perioden: 0–1 (3.01) Sixten Påhlman (Elliot Rangensjö, Holger Claar).

Andra perioden: 0–2 (27.00) Sixten Påhlman, 0–3 (27.45) Sixten Påhlman (Holger Claar, Teodor Qvarnström), 1–3 (29.33) Emil Hansson (Hugo Ljungskog, Adam Green), 1–4 (31.25) Christoffer Torell (Walter Åqvist), 1–5 (33.49) Walter Åqvist (Sanny Hoffrén, Christoffer Torell).

Tredje perioden: 1–6 (42.41) Wilmer Bjelke (Sanny Hoffrén, Christoffer Torell), 2–6 (53.19) Benjamin Bergman (Axel Lageskog), 3–6 (56.08) Axel Lageskog, 4–6 (57.51) Edwin Karlsson (Adam Green, Melvin Franzen), 4–7 (59.37) Kevin Olsson (Wilmer Bjelke).

Nästa match:

Värnamo: Kalmar HC, borta, 27 september

Gislaved: Nybro Vikings IF, hemma, 26 september