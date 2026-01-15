Seger för Gävle mot Valbo HC 2 i U18 division 1 västra A vår

Gävle vann med 4–1 mot Valbo HC 2

Hugo Lindqvist matchvinnare för Gävle

Andra raka segern för Gävle

Gävle vann på hemmaplan mot Valbo HC 2 i U18 division 1 västra A vår. Matchen på torsdagen slutade 4–1 (1–0, 2–1, 1–0).

Gävle har startat med två raka segrar, efter 5–3 mot Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne i premiären.

Huge/Skutskär nästa för Gävle

Gävle startade matchen piggt och tog ledningen direkt i matchöppningen. Efter bara 2.48 slog Leo Lindholm till assisterad av Danny Dunn och Oliver Mineur.

Valbo HC 2 kvitterade till 1–1 genom Casper Westlin i andra perioden.

Gävle gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 3–1, målen av Hugo Lindqvist och Douglas Lundgren.

10.00 in i tredje perioden satte Oliver Mineur pucken framspelad av Danny Dunn och Elwin Söderberg och ökade ledningen.

Gävles Danny Dunn hade tre assists och Oliver Mineur gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Torsdag 22 januari 19.40 spelar Gävle borta mot Huge/Skutskär. Valbo HC 2 möter Huge/Skutskär hemma i NickBack Arena söndag 18 januari 16.30.

Gävle–Valbo HC 2 4–1 (1–0, 2–1, 1–0)

U18 division 1 västra A vår, Nynäshallen

Första perioden: 1–0 (2.48) Leo Lindholm (Danny Dunn, Oliver Mineur).

Andra perioden: 1–1 (31.19) Casper Westlin (Oskar Sundström, Filip Winzell), 2–1 (36.47) Hugo Lindqvist (Douglas Lundgren), 3–1 (37.43) Douglas Lundgren (Oliver Mineur, Danny Dunn).

Tredje perioden: 4–1 (50.00) Oliver Mineur (Danny Dunn, Elwin Söderberg).

Nästa match:

Gävle: IK Huge/Skutskärs SK, borta, 22 januari 19.40

Valbo HC 2: IK Huge/Skutskärs SK, hemma, 18 januari 16.30