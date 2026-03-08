Seger för Gävle i toppmötet med Bollnäs/Alfta U18

Seger för Gävle med 6–0 mot Bollnäs/Alfta U18

Malte Wahlman matchvinnare för Gävle

Andra raka segern för Gävle

Det var två topplag som möttes i U18 division 1 västra A vår under söndagen när Gävle tog emot tredjeplacerade Bollnäs/Alfta U18. Gävle vann matchen med 6–0 (2–0, 1–0, 3–0).

Gävle vann därmed för fjärde matchen i rad mot just Bollnäs/Alfta U18.

Gävle–Bollnäs/Alfta U18 – mål för mål

Gävle började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 2.01 slog Malte Wahlman till framspelad av Danny Dunn och Oliver Mineur. Laget gjorde 2–0 när Erik Eriksson hittade rätt assisterad av Vilmer Karlsson och Hugo Lindqvist efter 8.35.

Efter 1.59 i andra perioden slog Nemo Mattsson till framspelad av Oliver Mineur och Danny Dunn och gjorde 3–0.

Gävle fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–0. Målen i sista perioden gjordes av Rasmus Qvarnström, som gjorde två mål, och Erik Eriksson.

Gävles Danny Dunn hade tre assists, Oliver Mineur hade tre assists och Erik Eriksson gjorde två mål och ett målgivande pass.

Resultaten i sista omgången innebär att Gävle slutar på andra plats och Bollnäs/Alfta U18 på tredje plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har Gävle GIK vunnit.

Gävle–Bollnäs/Alfta U18 6–0 (2–0, 1–0, 3–0)

U18 division 1 västra A vår, Nynäshallen

Första perioden: 1–0 (2.01) Malte Wahlman (Danny Dunn, Oliver Mineur), 2–0 (8.35) Erik Eriksson (Vilmer Karlsson, Hugo Lindqvist).

Andra perioden: 3–0 (21.59) Nemo Mattsson (Oliver Mineur, Danny Dunn).

Tredje perioden: 4–0 (48.29) Rasmus Qvarnström (Danny Dunn, Oliver Mineur), 5–0 (55.37) Erik Eriksson (Albin Saletti), 6–0 (59.50) Rasmus Qvarnström (Erik Eriksson, Simon Heikki).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Gävle: 3-1-1

Bollnäs/Alfta U18: 3-0-2