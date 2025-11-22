Seger för Gävle i toppmötet med Avesta

Gävle tog en tung seger på hemmaplan mot Avesta i toppmötet i U20 division 1 västra A herr på lördagen. Matchen slutade 14–7 (6–2, 4–3, 4–2).

Avestas huvudtränare Hampus Nyman om matchen:

– Vi förlorade idag.

Det var femte matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Gävle.

Snackisen var Arwid Thyr – som gjorde hela fyra av Gävles mål.

I första perioden var det Gävle som var starkast. Laget vann perioden klart med 6–2.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 4–3 och ställningen efter två perioder var 10–5.

Gävle övertaget även i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.30 genom Calle Zetterholm och gick upp till 13–5 innan Avesta kom tillbaka och reducerade till 13–7.

Innan matchen var över hade Gävle gjort hela 14–7.

Det här betyder att Gävle nu ligger på andra plats i tabellen och Avesta är på fjärde plats.

Lagen möts igen 14 februari i Avestahallen.

Gävle tar sig an IFK Arboga IK i nästa match hemma lördag 6 december 16.30. Avesta möter Häradsbygden borta lördag 29 november 12.00.

U20 division 1 västra A herr, Nynäshallen

Första perioden: 0–1 (3.48) Artem Sharets (Linus Vallin, Carl Berglund), 1–1 (4.31) Arvid Bergqvist (Filip Timonen, Calle Zetterholm), 1–2 (7.05) Mio Johnsson Berger (Oskar Marnetoft, Ossian Friman), 2–2 (10.57) Arwid Thyr (Gustav Winberg, Calle Zetterholm), 3–2 (11.25) Arwid Thyr (Gustav Winberg, Calle Zetterholm), 4–2 (12.10) Arwid Thyr (Wilmer Holmstedt, Linus Danielsson), 5–2 (13.04) Olle Persson (Arvid Bergqvist), 6–2 (14.50) Calle Zetterholm (Gustav Winberg, Carl Kroon Anderberg).

Andra perioden: 7–2 (20.14) Filip Timonen (Arwid Thyr, Gustav Winberg), 8–2 (24.04) Theo Sandström, 8–3 (24.52) Gustav Rautsila (Mio Johnsson Berger, Ossian Friman), 8–4 (25.31) Linus Vallin (Artem Sharets, Carl Berglund), 9–4 (27.52) Gustav Winberg (Calle Zetterholm, Arwid Thyr), 9–5 (28.57) Artem Sharets (Albin Bäckström, Linus Vallin), 10–5 (36.52) Charlie Ahlberg (Olle Persson).

Tredje perioden: 11–5 (40.30) Calle Zetterholm (Filip Timonen, Gustav Winberg), 12–5 (51.26) Kim Westlin (Oliver Carlsson, Wilmer Sahanen), 13–5 (54.25) Wilmer Sahanen (Kim Westlin, Theo Sandström), 13–6 (54.39) Rick Brunemalm (Vladyslav Kolba, Sixten Erixon), 13–7 (57.01) Gustav Rautsila (Sixten Erixon, Texas Lövdin Rickmo), 14–7 (58.41) Arwid Thyr (Gustav Winberg, Calle Zetterholm).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Gävle: 3-0-2

Avesta: 4-0-1

Nästa match:

Gävle: IFK Arboga U 23, hemma, 6 december

Avesta: Häradsbygdens Sportsällskap, borta, 29 november