Seger för Frölunda med 7–3 mot HV 71

Frölunda-seger med 7–3 mot HV 71

Karl Röshammar matchvinnare för Frölunda

Sju olika målgörare för Frölunda

Bortalaget Frölunda tog hem segern mot HV 71 i första matchen i U18 regional syd topp 6 herr. 3–7 (1–3, 1–1, 1–3) slutade matchen på söndagen.

HV 71–Frölunda – mål för mål

Frölunda stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 9.24 i mitten av perioden.

HV 71 reducerade dock till 1–3 genom Oskar Mivell med 2.45 kvar att spela. Frölunda ökade ledningen till 1–4 genom Karl Röshammar efter 9.31 i andra perioden.

HV 71 gjorde 2–4 genom Oskar Mivell med 1.22 kvar att spela av perioden. HV 71 gjorde 3–4 genom Isak Alvudd tidigt i tredje perioden av matchen.

Frölunda gjorde sen tre mål i rad och gick från 3–4 till 3–7 på bara 5.50. Frölunda tog därmed en klar seger.

Axel Järnstedt gjorde ett mål för Frölunda och spelade fram till fyra mål och Olle Zetterstedt stod för tre poäng, varav ett mål.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Frölunda med 5–0.

Den 23 november möts lagen återigen, då i Frölundaborg.

Nästa gång lagen spelar i serien är torsdag 30 oktober. Då möter HV 71 Rögle 18.00. Frölunda tar sig an Malmö hemma 18.30.

HV 71–Frölunda 3–7 (1–3, 1–1, 1–3)

U18 regional syd topp 6 herr, Husqvarna Garden

Första perioden: 0–1 (3.05) Elton Mildaeus (Olle Zetterstedt, Oscar Grådahl), 0–2 (4.15) Gustav Gäbel (Axel Järnstedt, Mio Belin), 0–3 (12.29) Axel Järnstedt (Mio Belin, Viggo Hansson), 1–3 (17.15) Oskar Mivell (Alfred Nordén).

Andra perioden: 1–4 (29.31) Karl Röshammar (Emil Böhlin, Hampus Koskela), 2–4 (38.38) Oskar Mivell (Sigge Linge).

Tredje perioden: 3–4 (42.07) Isak Alvudd (Maximilliam Wistrand), 3–5 (53.11) Olle Zetterstedt (Wiggo Forsberg, Axel Järnstedt), 3–6 (58.01) Charlie Kalldin (Axel Järnstedt), 3–7 (59.01) Wiggo Forsberg (Axel Järnstedt, Olle Zetterstedt).

Nästa match:

HV 71: Rögle BK, borta, 30 oktober

Frölunda: IF Malmö Redhawks, hemma, 30 oktober