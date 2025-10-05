Seger för Frölunda HC i tidiga toppmatchen mot Brynäs

Frölunda HC vann med 6–2 mot Brynäs

Frölunda HC:s tionde seger på de senaste tio matcherna

Elisa Holopainen med två mål för Frölunda HC

Frölunda HC tog en tung seger på bortaplan mot Brynäs i toppmötet mellan ettan och tvåan i SDHL på söndagen. Matchen slutade 2–6 (1–3, 1–1, 0–2).

Det här innebär dock inga förändringar i tabellen. Brynäs ligger kvar på andra plats i tabellen och Frölunda HC är i fortsatt serieledning. I och med Frölunda HC:s seger skiljer det nu åtta poäng mellan lagen.

Det här innebär att Frölunda HC nu har tio segrar i följd i SDHL.

Elisa Holopainen tvåmålsskytt för Frölunda HC

Frölunda HC hade övertaget i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 28 sekunder genom Paula Bergström och gick upp till 0–2. Brynäs kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Frölunda HC dock ryckt åt sig ledningen med 1–3. Frölunda HC ökade ledningen till 1–4 genom Sanni Rantala efter 1.05 i andra perioden.

Brynäs reducerade dock till 2–4 genom Elin Svensson efter 8.35 av perioden. Frölunda HC fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–2. Målen i sista perioden gjordes av Felizia Wikner-Zienkiewicz och Elisa Holopainen.

Frölunda HC:s Elisa Holopainen stod för tre poäng, varav två mål.

Brynäs har en vinst och fyra förluster och 9–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

Så sent som den 8 september låg Frölunda HC på femte plats i tabellen.

Nästa motstånd för Brynäs är Linköping. Frölunda HC tar sig an Skellefteå AIK hemma. Båda matcherna spelas fredag 10 oktober 19.00.

Brynäs–Frölunda HC 2–6 (1–3, 1–1, 0–2)

SDHL, Monitor ERP Arena

Första perioden: 0–1 (0.28) Paula Bergström (Emily Nix, Jenna Goodwin), 0–2 (4.32) Ebba Westerlind (Jenna Goodwin), 1–2 (8.55) Viivi Vainikka (Selma Karlsson, Oona Koukkula), 1–3 (11.37) Elisa Holopainen (Sofie Lundin).

Andra perioden: 1–4 (21.05) Sanni Rantala (Elisa Holopainen, Nathalie Lidman), 2–4 (28.35) Elin Svensson (Jenniina Nylund, Wilma Wäng-Germundsson).

Tredje perioden: 2–5 (53.17) Elisa Holopainen (Emilia Vesa), 2–6 (55.17) Felizia Wikner-Zienkiewicz.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brynäs: 1-2-2

Frölunda HC: 5-0-0

Nästa match:

Brynäs: Linköping HC, borta, 10 oktober

Frölunda HC: Skellefteå AIK, hemma, 10 oktober