Seger för Flemingsberg mot Brinken

Flemingsberg segrade – 4–1 mot Brinken

Ludvig Schünzel matchvinnare för Flemingsberg

Fjärde raka förlusten för Brinken

Flemingsberg vann mötet i U18 regional öst fortsättningsserie herr på bortaplan mot Brinken, med 4–1 (3–0, 0–1, 1–0).

I och med detta har Brinken fyra förluster i rad.

Brinken–Flemingsberg – mål för mål

Flemingsberg stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Efter 5.57 i andra perioden nätade Ivan Litvinsson framspelad av Daniel Grypishyn och Artis Duklavs och reducerade åt Brinken.

2.26 in i tredje perioden satte Tomas Chautur pucken på pass av Elias Hedman och Axel Roos och ökade ledningen.

Det här betyder att Brinken är kvar på sjätte och sista plats och att Flemingsberg fortfarande leder serien.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I sista matchen möter Brinken SDE hemma på torsdag 11 december 20.00. Flemingsberg möter SDE tisdag 9 december 20.05 borta.

Brinken–Flemingsberg 1–4 (0–3, 1–0, 0–1)

U18 regional öst fortsättningsserie herr, Lejonhallen

Första perioden: 0–1 (1.01) Oliver Fredin (Philip Dymkowski, Maksim Kolnenkov), 0–2 (18.43) Ludvig Schünzel (Liam Thunberg Josende, Joakim Dahl), 0–3 (19.32) Dominik Verbescuk.

Andra perioden: 1–3 (25.57) Ivan Litvinsson (Daniel Grypishyn, Artis Duklavs).

Tredje perioden: 1–4 (42.26) Tomas Chautur (Elias Hedman, Axel Roos).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Brinken: 1-0-4

Flemingsberg: 3-1-1

Nästa match:

Brinken: SDE HF, hemma, 11 december

Flemingsberg: SDE HF, borta, 9 december