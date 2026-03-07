Seger för Färjestad – efter Per Åslunds hattrick

Färjestad segrade – 6–2 mot Rögle

Färjestads Per Åslund tremålsskytt

Joel Kellman matchvinnare för Färjestad

Per Åslund gjorde tre mål och Färjestad vann mot Rögle på bortaplan i SHL. Till slut blev det 6–2 (3–1, 3–1, 0–0).

Per Åslund gjorde tre mål för Färjestad

Rögle tog ledningen i början av första perioden genom Calle Själin.

Färjestad vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 1–0 till 1–3 i matchen inom bara 3.38.

Färjestad hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 1–4 efter 1.57 genom Per Åslund och gick upp till 1–5 innan Rögle svarade.

I periodpausen hade Färjestad ledningen med 2–6.

I tredje perioden höll Färjestad i sin 6–2-ledning och vann.

Viktor Lodin gjorde två mål för Färjestad och spelade fram till tre mål, Per Åslund gjorde tre mål, Radim Zohorna hade tre assists och Luke Philp hade tre assists.

Rögle har två vinster och tre förluster och 12–16 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Färjestad har tre vinster och två förluster och 19–13 i målskillnad.

På tisdag 10 mars 19.00 spelar Rögle borta mot Skellefteå AIK och Färjestad hemma mot HV 71.

Rögle–Färjestad 2–6 (1–3, 1–3, 0–0)

SHL, Catena Arena

Första perioden: 1–0 (1.34) Calle Själin (Albin Sundsvik, Karson Kuhlman), 1–1 (4.34) Per Åslund (Axel Bergkvist, Viktor Lodin), 1–2 (6.12) Per Åslund (Luke Philp, Viktor Lodin), 1–3 (8.12) Joel Kellman (Filip Roos, David Tomasek).

Andra perioden: 1–4 (21.57) Per Åslund (Radim Zohorna, Viktor Lodin), 1–5 (31.39) Viktor Lodin (Luke Philp, Radim Zohorna), 2–5 (33.07) Linus Sandin (Lubos Horky, Felix Nilsson), 2–6 (34.15) Viktor Lodin (Luke Philp, Radim Zohorna).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Rögle: 2-2-1

Färjestad: 3-1-1

Nästa match:

Rögle: Skellefteå AIK, borta, 10 mars 19.00

Färjestad: HV 71, hemma, 10 mars 19.00