Seger för Enköping mot Örnsköldsvik Hockey på hemmaplan

Enköping segrade – 4–2 mot Örnsköldsvik Hockey

Alex Korpela matchvinnare för Enköping

Enköpings nionde seger för säsongen

Enköping vann på hemmaplan mot Örnsköldsvik Hockey i hockeyettan norra. Matchen på lördagen slutade 4–2 (1–1, 1–0, 2–1).

Clemensnäs nästa för Enköping

Mikko Kärjä gav gästerna Örnsköldsvik Hockey ledningen efter 13.21 på pass av Tobias Oskarsson och Frans Westberg-Gren. Enköping kvitterade när Tim Almgren slog till efter förarbete av Felix Lövgren och Gustav Eriksson efter 17.36.

Enköping gjorde också 2–1 efter 18.06 i andra perioden när Axel Knudsen fick träff framspelad av Victor Nilsson och Ludvig Siljesvärd.

14.23 in i tredje perioden nätade Örnsköldsvik Hockeys Vilgot Lindström på pass av Carl Jacobson och kvitterade. 15.02 in i perioden slog Alex Korpela till och gav laget ledningen. Laget punkterade matchen med ett 4–2-mål med 1.10 kvar att spela genom Elias Ivansson assisterad av Lukas Carlsson. 4–2-målet blev matchens sista.

Enköping ligger på 16:e plats i tabellen efter matchen medan Örnsköldsvik Hockey är på nionde plats. Så sent som den 9 januari låg Örnsköldsvik Hockey på 14:e plats i tabellen.

Enköping möter Clemensnäs i nästa match hemma söndag 25 januari 14.00. Örnsköldsvik Hockey möter samma dag Surahammar borta.

Enköping–Örnsköldsvik Hockey 4–2 (1–1, 1–0, 2–1)

Hockeyettan norra, Bahcohallen

Första perioden: 0–1 (13.21) Mikko Kärjä (Tobias Oskarsson, Frans Westberg-Gren), 1–1 (17.36) Tim Almgren (Felix Lövgren, Gustav Eriksson).

Andra perioden: 2–1 (38.06) Axel Knudsen (Victor Nilsson, Ludvig Siljesvärd).

Tredje perioden: 2–2 (54.23) Vilgot Lindström (Carl Jacobson), 3–2 (55.02) Alex Korpela, 4–2 (58.50) Elias Ivansson (Lukas Carlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Enköping: 2-0-3

Örnsköldsvik Hockey: 3-1-1

Nästa match:

Enköping: Clemensnäs HC, hemma, 25 januari 14.00

Örnsköldsvik Hockey: Surahammars IF, borta, 25 januari 14.00