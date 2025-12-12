Seger för Edmonton – efter Zach Hymans hattrick

Seger för Edmonton med 4–1 mot Detroit

Edmontons Zach Hyman tremålsskytt

Mattias Ekholm avgjorde för Edmonton

Zach Hyman gjorde tre mål och Edmonton vann mot Detroit på hemmaplan i NHL. Till slut blev det 4–1 (1–0, 2–1, 1–0).

Zach Hyman tremålsskytt för Edmonton

Zach Hyman gjorde 1–0 till Edmonton efter 14 minuter assisterad av Connor McDavid och Leon Draisaitl.

Efter 2.46 i andra perioden gjorde Edmonton 2–0 genom Mattias Ekholm.

Detroit reducerade dock till 2–1 genom Simon Edvinsson efter 5.41 av perioden.

Edmonton utökade ledningen igen genom Zach Hyman som gjorde sitt andra mål efter 17.52.

Zach Hyman stod för målet när laget punkterade matchen med ett 4–1-mål med 1.17 kvar att spela efter pass från Connor McDavid och Leon Draisaitl.

Edmontons Connor McDavid hade tre assists och Zach Hyman gjorde tre mål.

När lagen senast möttes vann Detroit Red Wings med 4–2.

Edmonton tar sig an Toronto i nästa match borta söndag 14 december 01.00. Detroit möter samma dag 02.00 Chicago borta.

Edmonton–Detroit 4–1 (1–0, 2–1, 1–0)

NHL, Rogers Place

Första perioden: 1–0 (14.30) Zach Hyman (Connor McDavid, Leon Draisaitl).

Andra perioden: 2–0 (22.46) Mattias Ekholm, 2–1 (25.41) Simon Edvinsson (Nate Danielson, Elmer Söderblom), 3–1 (37.52) Zach Hyman (Connor McDavid, Darnell Nurse).

Tredje perioden: 4–1 (58.43) Zach Hyman (Connor McDavid, Leon Draisaitl).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Edmonton: 3-1-1

Detroit: 3-1-1

Nästa match:

Edmonton: Toronto Maple Leafs, borta, 14 december 01.00

Detroit: Chicago Blackhawks, borta, 14 december 02.00