Seger för Djurgården på bortaplan mot VIK Hockey U20

Djurgården vann mot VIK Hockey U20 på bortaplan i svenska cupen, U20 grupp C herr. Segersiffrorna skrevs till 6–2 (2–0, 2–0, 2–2).

– Ingen bra match av oss. Djurgården var mycket mer påkopplade än vad vi var. Dom vann rättvist, kommenterade VIK Hockey U20:s tränare Stefan Holmgren.

Djurgården tog därmed fjärde raka seger mot just VIK Hockey U20.

Marcus Nordmark gjorde 1–0 till Djurgården efter fem minuter framspelad av Isak Jakobsson.

Laget gjorde 0–2 efter 11.09 när Ted Tuomarila fick träff med assist av Liam Redstedt och Ville Söderström.

Efter 4.23 i andra perioden slog Hugo Lindell till och gjorde 0–3.

Leon Bjelkelöv Brunn gjorde dessutom 0–4 efter 16.15 på pass av Marcus Nordmark.

Djurgården gjorde två snabba mål i tredje perioden och gick från 0–4 till 0–6, målen av Hugo Lindell och Viktor Hedlund. Målen punkterade matchen.

Svante Uusitalo och Noam Fältskog reducerade förvisso men närmare än 2–6 kom inte VIK Hockey U20. Djurgården tog därmed en stabil seger.

Djurgårdens Hugo Lindell stod för tre poäng, varav två mål.

När lagen senast möttes, 2022, blev det seger för Djurgården med 5–2.

Lördag 20 december spelar VIK Hockey U20 borta mot AIK 13.00 och Djurgården mot Linköping hemma 15.00 på Hovet.

VIK Hockey U20–Djurgården 2–6 (0–2, 0–2, 2–2)

Svenska cupen, U20 grupp C herr, ABB Arena Nord

Första perioden: 0–1 (5.24) Marcus Nordmark (Isak Jakobsson), 0–2 (11.09) Ted Tuomarila (Liam Redstedt, Ville Söderström).

Andra perioden: 0–3 (24.23) Hugo Lindell, 0–4 (36.15) Leon Bjelkelöv Brunn (Marcus Nordmark).

Tredje perioden: 0–5 (47.18) Hugo Lindell (Vilton Ferdfelt), 0–6 (50.20) Viktor Hedlund (Hugo Lindell), 1–6 (56.48) Svante Uusitalo (Albin Lilja, Peter Ingemarsson), 2–6 (58.31) Noam Fältskog (Noah Wiberg).