Seger för Djurgården mot Luleå på hemmaplan

Djurgården vann med 4–1 mot Luleå

Victor Eklund avgjorde för Djurgården

Tredje förlusten i rad för Luleå

Djurgården vann matchen hemma mot Luleå i SHL på lördagen. 4–1 (2–1, 1–0, 1–0) slutade matchen.

Växjö nästa för Djurgården

Djurgården tog ledningen i första perioden genom Joey Laleggia.

Luleå kvitterade till 1–1 genom Filip Eriksson med 3.53 kvar att spela.

Efter 16.59 i matchen gjorde Djurgården 2–1 genom Victor Eklund.

Efter 17.04 i andra perioden slog Mathias Emilio Pettersen till på pass av Theo Stockselius och David Blomgren och gjorde 3–1.

7.54 in i tredje perioden nätade Djurgårdens Charles Hudon på pass av Joey Laleggia och Joe Snively och ökade ledningen.

Med tre omgångar kvar är Djurgården på nionde plats i tabellen medan Luleå är på sjätte plats.

På tisdag 10 mars 19.00 spelar Djurgården hemma mot Växjö och Luleå borta mot LHC.

Djurgården–Luleå 4–1 (2–1, 1–0, 1–0)

SHL, Hovet

Första perioden: 1–0 (13.50) Joey Laleggia (Joe Snively, Charles Hudon), 1–1 (16.07) Filip Eriksson (Pontus Andreasson, Oscar Engsund), 2–1 (16.59) Victor Eklund (Colby Sissons, Viggo Björck).

Andra perioden: 3–1 (37.04) Mathias Emilio Pettersen (Theo Stockselius, David Blomgren).

Tredje perioden: 4–1 (47.54) Charles Hudon (Joey Laleggia, Joe Snively).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 2-0-3

Luleå: 2-1-2

Nästa match:

Djurgården: Växjö Lakers HC, hemma, 10 mars 19.00

Luleå: Linköping HC, borta, 10 mars 19.00