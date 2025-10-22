Seger för Columbus borta mot Dallas
Det blev bortalaget Columbus som vann mot Dallas i NHL. 1–5 (0–2, 1–0, 0–3) slutade matchen på onsdagen.
Dallas–Columbus – mål för mål
Columbus tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Efter 11.58 i andra perioden slog Tyler Seguin till framspelad av Colin Blackwell och reducerade åt Dallas. Även i tredje perioden var Columbus starkast och gick från 1–2 till 1–5 genom mål av Denton Mateychuk, Dmitrij Voronkov och Kent Johnson och avgjorde matchen.
Den 23 januari spelar lagen mot varandra på nytt, i Nationwide Arena.
Nästa motstånd för Dallas är Los Angeles. Lagen möts fredag 24 oktober 03.00 i American Airlines Center. Columbus tar sig an Washington hemma lördag 25 oktober 01.00.
Dallas–Columbus 1–5 (0–2, 1–0, 0–3)
NHL, American Airlines Center
Första perioden: 0–1 (4.32) Adam Fantilli (Boone Jenner, Kent Johnson), 0–2 (18.45) Boone Jenner (Charlie Coyle, Damon Severson).
Andra perioden: 1–2 (31.58) Tyler Seguin (Colin Blackwell).
Tredje perioden: 1–3 (47.17) Denton Mateychuk (Yegor Chinakhov, Zach Aston-Reese), 1–4 (54.28) Dmitrij Voronkov (Sean Monahan, Kirill Martjenko).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Dallas: 2-0-3
Columbus: 3-0-2
Nästa match:
Dallas: Los Angeles Kings, hemma, 24 oktober
Columbus: Washington Capitals, hemma, 25 oktober
