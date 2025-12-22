Seger för Colorado i toppmötet med Minnesota

Seger för Colorado med 5–1 mot Minnesota

Colorados sjunde seger på de senaste åtta matcherna

Nathan MacKinnon med två mål för Colorado

Colorado tog en tung seger på bortaplan mot Minnesota i toppmötet i NHL på måndagen. Matchen slutade 1–5 (0–1, 0–2, 1–2).

Resultatet betyder att serieledande Colorado tog femte segern i följd och att Minnesota samtidigt förlorade efter sju segrar i rad.

Colorados Nathan MacKinnon tvåmålsskytt

Martin Necas gjorde 1–0 till Colorado efter 18.28 assisterad av Cale Makar och Gabriel Landeskog.

Efter 13.37 i andra perioden slog Nathan MacKinnon till framspelad av Brock Nelson och Cale Makar och gjorde 0–2.

Cale Makar gjorde dessutom 0–3 efter 18.33 på pass av Brock Nelson och Gabriel Landeskog.

5.15 in i tredje perioden nätade Minnesotas Ryan Hartman på pass av Jonas Brodin och Kirill Kaprizov och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Minnesota.

15.52 in i perioden slog Brock Nelson till framspelad av Samuel Girard och Valerij Nitjusjkin och ökade ledningen.

Efter 17.35 nätade Nathan MacKinnon återigen på pass av Devon Toews och Valerij Nitjusjkin och ökade ledningen för Colorado.

Cale Makar och Brock Nelson gjorde båda ett mål och två assist för Colorado.

Matchresultatet innebär att Minnesota ligger kvar på tredje plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Minnesota med 3–2 efter straffar.

I nästa match, onsdag 24 december möter Minnesota Nashville hemma i Grand Casino Arena 02.00 medan Colorado spelar hemma mot Utah Mammoth 03.00.

Minnesota–Colorado 1–5 (0–1, 0–2, 1–2)

NHL, Grand Casino Arena

Första perioden: 0–1 (18.28) Martin Necas (Cale Makar, Gabriel Landeskog).

Andra perioden: 0–2 (33.37) Nathan MacKinnon (Brock Nelson, Cale Makar), 0–3 (38.33) Cale Makar (Brock Nelson, Gabriel Landeskog).

Tredje perioden: 1–3 (45.15) Ryan Hartman (Jonas Brodin, Kirill Kaprizov), 1–4 (55.52) Brock Nelson (Samuel Girard, Valerij Nitjusjkin), 1–5 (57.35) Nathan MacKinnon (Devon Toews, Valerij Nitjusjkin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Minnesota: 4-0-1

Colorado: 5-0-0

Nästa match:

Minnesota: Nashville Predators, hemma, 24 december 02.00

Colorado: Utah Mammoth, hemma, 24 december 03.00