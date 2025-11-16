Seger för Clemensnäs U18 på hemmaplan mot Sundsvall Hockey U18

Clemensnäs U18 vann med 4–1 mot Sundsvall Hockey U18

Clemensnäs U18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Laurynas Stirna tremålsskytt för Clemensnäs U18

Clemensnäs U18 vann mot Sundsvall Hockey U18 på hemmaplan i fortsättningsserien i U18 regional norr herr. Segersiffrorna skrevs till 4–1 (1–0, 0–1, 3–0).

Segern var Clemensnäs U18:s fjärde på de senaste fem matcherna.

Clemensnäs U18 startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 1.42 slog Laurynas Stirna till assisterad av Melwin Jalstrand och Simon Skog. Efter 8.38 i andra perioden nätade Gustav Von Essen och kvitterade för Sundsvall Hockey U18. Clemensnäs U18 spelade bra i tredje perioden och gick från 1–1 till 4–1 genom två mål av Laurynas Stirna och ett mål av Max Rönnberg och avgjorde matchen.

Clemensnäs U18 har nu elva poäng efter fem spelade matcher medan Sundsvall Hockey U18 har fem poäng efter fyra matcher.

Clemensnäs U18 tar sig an Sunderby SK U18 i nästa match borta torsdag 20 november 19.30. Sundsvall Hockey U18 möter samma dag 19.15 Östersunds IK U18 borta.

Clemensnäs U18–Sundsvall Hockey U18 4–1 (1–0, 0–1, 3–0)

Fortsättningsserien i U18 regional norr herr, Isbjörnen

Första perioden: 1–0 (1.42) Laurynas Stirna (Melwin Jalstrand, Simon Skog).

Andra perioden: 1–1 (28.38) Gustav Von Essen.

Tredje perioden: 2–1 (42.40) Laurynas Stirna (Rasmus Grundberg, Max Rönnberg), 3–1 (43.26) Max Rönnberg (Rasmus Grundberg, Noel Lindgren), 4–1 (50.50) Laurynas Stirna (Ludwig Lindvall).