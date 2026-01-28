Seger för Clemensnäs – steg åt rätt håll mot Umeå Hockeyklubb

Det har varit en tung period för Clemensnäs i U20 region norr topp 8 herr med fyra förluster i rad. Men borta mot Umeå Hockeyklubb bröts den tunga sviten. Det blev 5–7 (2–1, 2–2, 1–4) i matchen i Nolia Ishall.

I och med detta har Umeå Hockeyklubb fyra förluster i rad.

Umeå Hockeyklubb var vassast i första perioden. Laget vann perioden med 2–1.

Umeå Hockeyklubb inledde andra perioden med att göra 3–1 genom Wilmer Gustavsson innan Clemensnäs svarade och gick ikapp. Kvitteringen stod Oscar Fältén för framspelad av Isak Bjuhr och Liam Hedman efter 3.22.

I slutminuterna var det dock Umeå Hockeyklubb som tog greppet.

Clemensnäs hade greppet över spelet i tredje perioden. Laget vann perioden med 1–4 och matchen med 7–5.

Alex Alasaarela gjorde tre mål för Umeå Hockeyklubb och spelade dessutom fram till två mål, Maximus Fjällby stod för ett mål och två assists och Wilmer Gustavsson gjorde ett mål och två målgivande passningar. Liam Hedman gjorde två mål och spelade fram till två mål och Isak Bjuhr hade tre assists för Clemensnäs.

Clemensnäs ligger på tredje plats i tabellen efter matchen medan Umeå Hockeyklubb är på åttonde och sista plats.

När lagen möttes senast vann Clemensnäs med 9–4.

Umeå Hockeyklubb tar sig an Boden i nästa match hemma lördag 31 januari 17.15. Clemensnäs möter Boden borta onsdag 4 februari 19.30.

Umeå Hockeyklubb–Clemensnäs 5–7 (2–1, 2–2, 1–4)

U20 region norr topp 8 herr, Nolia Ishall

Första perioden: 1–0 (5.02) Alex Alasaarela (Maximus Fjällby), 1–1 (9.42) Gustav Oja (Isak Bjuhr, Liam Hedman), 2–1 (11.13) Maximus Fjällby (Alex Alasaarela, Wilmer Gustavsson).

Andra perioden: 3–1 (20.40) Wilmer Gustavsson (Maximus Fjällby, Alex Alasaarela), 3–2 (20.57) William Boström (Ville Renling, Joakim Cedergren), 3–3 (23.22) Oscar Fältén (Isak Bjuhr, Liam Hedman), 4–3 (23.33) Alex Alasaarela.

Tredje perioden: 4–4 (42.09) Elmer Grenholm (Viktor Manberg, Hugo Dahlborg), 5–4 (55.00) Alex Alasaarela (Lucas Widmark, Wilmer Gustavsson), 5–5 (55.48) Liam Hedman (Ville Sjöstedt), 5–6 (57.08) Viktor Manberg (Hugo Dahlborg, Elmer Grenholm), 5–7 (59.58) Liam Hedman (Isak Bjuhr).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Umeå Hockeyklubb: 1-1-3

Clemensnäs: 1-2-2

Nästa match:

Umeå Hockeyklubb: Bodens HF, hemma, 31 januari 17.15

Clemensnäs: Bodens HF, borta, 4 februari 19.30