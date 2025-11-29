Seger för Brynäs i toppmatchen mot Mora

Seger för Brynäs med 4–1 mot Mora

Brynäs femte seger på de senaste sex matcherna

Edvin Nääs avgjorde för Brynäs

Brynäs tog en tung seger på bortaplan mot Mora i toppmötet mellan ettan och tvåan i U20 nationell norra på lördagen. Matchen slutade 1–4 (0–1, 1–2, 0–1).

Segern var Brynäs femte på de senaste sex matcherna.

Leksand nästa för Brynäs

Zacharias Jandrén gav Brynäs ledningen efter åtta minuter med assist av Edvin Nääs och Hugo Engelaar.

Brynäs gjorde 0–2 genom Edvin Nääs efter 3.19 i andra perioden.

Mora reducerade dock till 1–2 genom Olle Carlsson med 4.41 kvar att spela av perioden.

Brynäs utökade ledningen på nytt genom Hugo Östberg efter 19.01.

Theo Östberg stod för målet när laget punkterade matchen med ett 1–4-mål med 1.55 kvar att spela assisterad av Hugo Östberg och William Bengtsson.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Brynäs IF vunnit.

Söndag 30 november möter Mora Timrå U20 hemma 12.00 och Brynäs möter Leksand borta 11.00.

Mora–Brynäs 1–4 (0–1, 1–2, 0–1)

U20 nationell norra, Wibe Arena

Första perioden: 0–1 (8.58) Zacharias Jandrén (Edvin Nääs, Hugo Engelaar).

Andra perioden: 0–2 (23.19) Edvin Nääs (Hugo Engelaar, Alieu Moldal Bah), 1–2 (35.19) Olle Carlsson, 1–3 (39.01) Hugo Östberg (Theo Östberg).

Tredje perioden: 1–4 (58.05) Theo Östberg (Hugo Östberg, William Bengtsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 2-0-3

Brynäs: 4-0-1

Nästa match:

Mora: Timrå, hemma, 30 november

Brynäs: Leksand, borta, 30 november