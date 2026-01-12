Seger för Bodens HF U18 mot Sunderby SK U18

Bodens HF U18 vann med 3–1 mot Sunderby SK U18

Felix Sammeli matchvinnare för Bodens HF U18

Andra raka nederlaget för Sunderby SK U18

Bodens HF U18 vann matchen på hemmaplan mot Sunderby SK U18 i U18 division 1 norra A fortsättning herr på måndagen. 3–1 (1–0, 2–0, 0–1) slutade matchen.

Riko Pippuri gav Bodens HF U18 ledningen efter tio minuter på pass av Elton Bjärenfall och Melvin Nyman.

Efter 13.16 i andra perioden slog Felix Sammeli till framspelad av Elias Lidberg och gjorde 2–0. Melvin Nyman gjorde dessutom 3–0 efter 15.57 på pass av Noel Öhman och Viktor Lingbro Thun.

13.21 in i tredje perioden slog Folke Printz till framspelad av Douglas Vikman Lund och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Sunderby SK U18.

Bodens HF U18 tog hem lagens senaste möte med 5–0 i Sunderby Ishall.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Bodens HF vunnit.

Torsdag 15 januari 19.30 möts lagen igen, i Sunderby Ishall.

Bodens HF U18–Sunderby SK U18 3–1 (1–0, 2–0, 0–1)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Hive Arena

Första perioden: 1–0 (10.21) Riko Pippuri (Elton Bjärenfall, Melvin Nyman).

Andra perioden: 2–0 (33.16) Felix Sammeli (Elias Lidberg), 3–0 (35.57) Melvin Nyman (Noel Öhman, Viktor Lingbro Thun).

Tredje perioden: 3–1 (53.21) Folke Printz (Douglas Vikman Lund).

Nästa match:

Bodens HF U18: Sunderby SK div 1, borta, 15 januari 19.30

Sunderby SK U18: Bodens HF, hemma, 15 januari 19.30