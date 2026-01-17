Seger för Bodens HF mot Falu IF på bortaplan

Bodens HF vann med 6–2 mot Falu IF

Joshua Laframboise avgjorde för Bodens HF

Andra raka förlusten för Falu IF

Bodens HF vann mötet i hockeyettan norra på bortaplan mot Falu IF, med 6–2 (4–0, 2–1, 0–1).

– Tuff match där Boden var supereffektiv i första perioden men den med fyra noll och där var i stort sett matchen. Slut. Vi krigar på sista 40 minuterna, men det blir aldrig match av tillställningen Boden var för starka nya tag chans till revansch i morron, tyckte Falu IF:s tränare Torbjörn Johansson.

Borlänge nästa för Bodens HF

Bodens HF stod för fyra raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–4.

Bodens HF gjorde två snabba mål i andra perioden och gick från 0–4 till 0–6, målen av Elias Callgren och Alexander Wallin. Målen punkterade matchen.

Falu IF reducerade dock till 1–6 genom Simon Daniels efter 13.36 av perioden.

Falu IF reducerade igen efter 9.01 i tredje perioden genom Viggo Aspling på pass av Philip Hasselgren och Pontus Falk.

Kevin Arvidsson gjorde ett mål för Bodens HF och två assist.

Falu IF har två vinster och tre förluster och 13–19 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Bodens HF har tre vinster och två förluster och 17–11 i målskillnad.

Det här betyder att Falu IF är kvar på 17:e plats och Bodens HF stannar på femte plats, i serien.

Söndag 18 januari spelar Falu IF hemma mot Piteå 14.00 och Bodens HF mot Borlänge borta 16.00 i Borlänge Ishall.

Falu IF–Bodens HF 2–6 (0–4, 1–2, 1–0)

Hockeyettan norra, Lugnets Ishall

Första perioden: 0–1 (6.44) Kevin Arvidsson (Elias Callgren), 0–2 (9.21) Felix Dahlroth (Jacob Sundin, Kevin Arvidsson), 0–3 (13.11) Joshua Laframboise (Viktor Arespång, Oscar Eriksson), 0–4 (17.57) Oscar Eriksson (Nils Thomasson, Andreas Nilsson).

Andra perioden: 0–5 (25.31) Elias Callgren (Jacob Sundin, Karl Persman), 0–6 (28.01) Alexander Wallin (Joshua Laframboise, Kevin Arvidsson), 1–6 (33.36) Simon Daniels (Lukas Stenvall, Ante Allard).

Tredje perioden: 2–6 (49.01) Viggo Aspling (Philip Hasselgren, Pontus Falk).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Falu IF: 2-1-2

Bodens HF: 3-0-2

Nästa match:

Falu IF: Piteå HC, hemma, 18 januari 14.00

Bodens HF: Borlänge HF, borta, 18 januari 16.00