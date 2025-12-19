Seger för Björklöven mot Luleå

Björklöven vann med 6–2 mot Luleå

Rasmus Becker med två mål för Björklöven

Jon Nordqvist avgjorde för Björklöven

Björklöven vann med 6–2 (0–0, 3–2, 3–0) i svenska cupen, U20 grupp A herr på bortaplan mot Luleå på fredagen.

Första perioden blev mållös.

Björklöven spelade bäst i andra perioden som laget vann och ställningen efter två perioder var 2–3.

Även i tredje perioden var det Björklöven som dominerade och gick från 2–3 till 2–6 genom mål av Oscar Djurberg, Joakim Engholm och Rasmus Becker.

Björklövens Gustav Öberg Andersson hade tre assists och Rasmus Becker gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Svenska cupen, U20 grupp A herr är nu färdigspelad. Luleå slutar på första plats och Björklöven på andra plats. Luleå är klart för slutspel.

Luleå–Björklöven 2–6 (0–0, 2–3, 0–3)

Svenska cupen, U20 grupp A herr, Lulebohallen

Andra perioden: 0–1 (21.42) Rasmus Becker (Gustav Öberg Andersson, Carl Karmehag), 1–1 (23.30) Måns Josbrant (Oscar Landström), 1–2 (29.22) Max Gustafsson (Mathias Sivertsen Andresen), 1–3 (32.30) Jon Nordqvist (Oscar Djurberg, Måns Ågren), 2–3 (39.37) Anton Nilsson (Lukas Kral, Oscar Landström).

Tredje perioden: 2–4 (44.13) Oscar Djurberg (Max Gustafsson, Gustav Öberg Andersson), 2–5 (49.42) Joakim Engholm (Rasmus Becker, Måns Ågren), 2–6 (58.36) Rasmus Becker (Gustav Öberg Andersson).