Seger för Björklöven i toppmötet med Bik Karlskoga

Björklöven vann med 4–1 mot Bik Karlskoga

Björklövens fjärde seger på de senaste fem matcherna

Axel Ottosson tvåmålsskytt för Björklöven

Björklöven tog en tung seger på bortaplan mot Bik Karlskoga i toppmötet i hockeyallsvenskan på onsdagen. Matchen slutade 1–4 (0–1, 1–1, 0–2).

Segern var Björklövens fjärde på de senaste fem matcherna.

Axel Ottosson med två mål för Björklöven

Liam Dower Nilsson gav gästerna Björklöven ledningen efter 16.46 assisterad av Lucas Nordsäter och Lenni Killinen.

Efter 3.49 i andra perioden kvitterade Bik Karlskoga till 1–1 genom Tobias Sjökvist efter pass från Casper Haugen Evensen och Alexander Ljungkrantz. Efter 7.30 i andra perioden nätade Axel Ottosson framspelad av Oscar Tellström och Liam Dower Nilsson och gav Björklöven ledningen.

13.06 in i tredje perioden fick Albin Lundin utdelning på pass av Fredrik Forsberg och Marcus Nilsson och ökade ledningen. Efter 17.53 slog Axel Ottosson till på nytt på pass av Gustav Possler och ökade ledningen för Björklöven.

Det här betyder att Bik Karlskoga är kvar på tredje plats och att Björklöven fortfarande leder serien.

Fredag 23 januari spelar Bik Karlskoga borta mot Kalmar 20.30 och Björklöven mot Nybro borta 19.00 i Liljas Arena.

Bik Karlskoga–Björklöven 1–4 (0–1, 1–1, 0–2)

Hockeyallsvenskan, Nobelhallen

Första perioden: 0–1 (16.46) Liam Dower Nilsson (Lucas Nordsäter, Lenni Killinen).

Andra perioden: 1–1 (23.49) Tobias Sjökvist (Casper Haugen Evensen, Alexander Ljungkrantz), 1–2 (27.30) Axel Ottosson (Oscar Tellström, Liam Dower Nilsson).

Tredje perioden: 1–3 (53.06) Albin Lundin (Fredrik Forsberg, Marcus Nilsson), 1–4 (57.53) Axel Ottosson (Gustav Possler).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bik Karlskoga: 3-0-2

Björklöven: 4-0-1

Nästa match:

Bik Karlskoga: Kalmar HC, borta, 23 januari 20.30

Björklöven: Nybro Vikings IF, borta, 23 januari 19.00