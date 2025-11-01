Seger för BIK Karlskoga J20 i toppmatchen mot Strömsbro

BIK Karlskoga J20-seger med 4–3 mot Strömsbro

BIK Karlskoga J20:s åttonde seger på de senaste nio matcherna

William Bråtner med två mål för BIK Karlskoga J20

BIK Karlskoga J20 tog en tung seger på bortaplan mot Strömsbro i toppmötet mellan ettan och tvåan i U20 region väst herr på lördagen. Matchen slutade 3–4 (0–1, 3–0, 0–3).

Villiam Lederud blev matchhjälte med sitt avgörande 4–3-mål 18.01 in i tredje perioden.

Det här var BIK Karlskoga J20:s andra nolla den här säsongen.

Det här innebär att BIK Karlskoga J20 nu har sju segrar i följd i U20 region väst herr.

Villiam Lederud blev matchvinnare

Arwid Forsman gjorde 1–0 till BIK Karlskoga J20 efter tio minuters spel på pass av Isak Lunde-Sletten och William Bråtner. Strömsbro vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–1 till 3–1 i andra perioden. Strömsbros mål gjordes av Axel Kjerrman, Wilmer Björk Eriksson och Jesper Lindberg. Men BIK Karlskoga J20 vände matchen på nytt i tredje perioden och gick från 3–1 till 3–4. BIK Karlskoga J20:s mål gjordes av William Bråtner 2 och Villiam Lederud. Det sista målet kom med knappt två minuter kvar av matchen.

William Bråtner gjorde två mål för BIK Karlskoga J20 och spelade fram till ett mål.

Det här var Strömsbros femte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även BIK Karlskoga J20:s andra uddamålsseger.

När lagen senast möttes vann Strömsbro IF med 4–3.

Strömsbro tar sig an Malung i nästa match borta lördag 8 november 16.00. BIK Karlskoga J20 möter samma dag 15.00 Orsa hemma.

Strömsbro–BIK Karlskoga J20 3–4 (0–1, 3–0, 0–3)

U20 region väst herr, Testebo Arena

Första perioden: 0–1 (10.20) Arwid Forsman (Isak Lunde-Sletten, William Bråtner).

Andra perioden: 1–1 (28.22) Wilmer Björk Eriksson (Linus Åbom, Jesper Lindberg), 2–1 (32.52) Axel Kjerrman (Linus Åbom, Zacharias Jandrén), 3–1 (35.23) Jesper Lindberg (Jonas Nordlinder, Linus Forsman).

Tredje perioden: 3–2 (48.16) William Bråtner (Melker Karlsson), 3–3 (49.24) William Bråtner (Arwid Forsman), 3–4 (58.01) Villiam Lederud (Filip Holgersson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Strömsbro: 1-1-3

BIK Karlskoga J20: 5-0-0

Nästa match:

Strömsbro: Malungs IF, borta, 8 november

BIK Karlskoga J20: Orsa IK, hemma, 8 november