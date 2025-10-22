Seger för Ånge U18 med 3–1 mot Nälden/Östersund U18

Ånge U18 segrade – 3–1 mot Nälden/Östersund U18

Casey Hooker-Owén matchvinnare för Ånge U18

Fjärde raka nederlaget för Nälden/Östersund U18

Ånge U18 besegrade Nälden/Östersund U18 på bortaplan i onsdagens möte i U18 division 1 norra B herr. 1–3 (0–2, 0–1, 1–0) slutade matchen.

Ånge U18:s tränare Rikard Andersson om matchen:

– Vi spelar enligt plan och gör det vi ska göra och lyckas hålla oss till det hela matchen. Stark insats av vår målvakt.

Resultatet innebär att Nälden/Östersund U18 nu har fyra förluster i rad.

Nälden/Östersund U18–Ånge U18 – mål för mål

Ånge U18 tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2. Efter 16.25 i andra perioden nätade Olle Edler framspelad av Leo Olsson och Walther Stoltz och gjorde 0–3. 15.42 in i tredje perioden slog Olle Alander Bäckman till på pass av Axel Wibom och reducerade. Men mer än så orkade Nälden/Östersund U18 inte med.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Nälden/Östersund U18 på nionde plats och Ånge U18 på sjunde plats. Noteras kan att Ånge U18 sedan den 26 september har tappat -5 placeringar i tabellen.

Lagens första möte för säsongen vann Ånge IK med 2–0.

Lördag 25 oktober möter Nälden/Östersund U18 ÖSK/Ö-vik U18 borta 12.00 och Ånge U18 möter Tegs SK U18 hemma 15.00.

Nälden/Östersund U18–Ånge U18 1–3 (0–2, 0–1, 1–0)

U18 division 1 norra B herr, Näskotthallen

Första perioden: 0–1 (2.11) Elton Mattsson (William Haraldsson, Alexander Nordström), 0–2 (15.49) Casey Hooker-Owén (Olle Edler, Leo Olsson).

Andra perioden: 0–3 (36.25) Olle Edler (Leo Olsson, Walther Stoltz).

Tredje perioden: 1–3 (55.42) Olle Alander Bäckman (Axel Wibom).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Nälden/Östersund U18: 1-1-3

Ånge U18: 2-0-3

Nästa match:

Nälden/Östersund U18: ÖSK HK/Örnsköldsvik HF, borta, 25 oktober

Ånge U18: Tegs SK Hockey Ungdom, hemma, 25 oktober