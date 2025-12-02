Seger för Anaheim Ducks mot St Louis i NHL

Anaheim Ducks segrade – 4–1 mot St Louis

Pavel Mintjukov matchvinnare för Anaheim Ducks

Jordan Kyrou gjorde målet för St Louis

Anaheim Ducks vann mötet med St Louis på bortaplan med 4–1 (2–1, 0–0, 2–0) på tisdagen i NHL.

Utah Mammoth nästa för Anaheim Ducks

Anaheim Ducks tog ledningen i första perioden genom Mason McTavish.

St Louis kvitterade till 1–1 genom Jordan Kyrou efter 6.56.

Anaheim Ducks gjorde 1–2 genom Pavel Mintjukov efter 10.23 i matchen.

Andra perioden blev mållös.

5.53 in i tredje perioden satte Leo Carlsson pucken på pass av Radko Gudas och Pavel Mintjukov och ökade ledningen.

Efter 15.35 nätade Chris Kreider på pass av Leo Carlsson och ökade ledningen för Anaheim Ducks.

St Louis har två vinster och tre förluster och 10–13 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Anaheim Ducks har tre vinster och två förluster och 20–18 i målskillnad.

I nästa omgång har St Louis Boston borta i TD Garden, fredag 5 december 01.00. Anaheim Ducks spelar hemma mot Utah Mammoth torsdag 4 december 04.00.

St Louis–Anaheim Ducks 1–4 (1–2, 0–0, 0–2)

NHL, Enterprise Center

Första perioden: 0–1 (6.47) Mason McTavish (Beckett Sennecke), 1–1 (6.56) Jordan Kyrou (Robert Thomas, Jake Neighbours), 1–2 (10.23) Pavel Mintjukov (Ian Moore).

Tredje perioden: 1–3 (45.53) Leo Carlsson (Radko Gudas, Pavel Mintjukov), 1–4 (55.35) Chris Kreider (Leo Carlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

St Louis: 2-1-2

Anaheim Ducks: 3-0-2

Nästa match:

St Louis: Boston Bruins, borta, 5 december

Anaheim Ducks: Utah Mammoth, hemma, 4 december