Seger för Anaheim Ducks i toppmatchen mot Washington

Anaheim Ducks segrade – 4–3 efter straffar

Chicago nästa motståndare för Anaheim Ducks

Anaheim Ducks tog poäng efter förlusten senast

Anaheim Ducks tog en tung seger på hemmaplan mot Washington i toppmötet mellan ettan och tvåan i NHL på lördagen. Matchen slutade 4–3 (1–1, 2–2, 0–0, 0–0, 1–0) efter straffar.

Anaheim Ducks–Washington – mål för mål

Tom Wilson gav Washington ledningen efter 9.29 med assist av Justin Sourdif och Trevor van Riemsdyk.

Efter 18.16 kvitterade Anaheim Ducks när Cutter Gauthier fick träff på pass av Beckett Sennecke och Jackson Lacombe.

Efter 6.06 i andra perioden gjorde Washington 1–2 genom Ethen Frank.

Anaheim Ducks kvitterade till 2–2 genom Ross Johnston efter 6.19 av perioden.

Washington tog ledningen på nytt genom Aljaksej Protas efter 7.38.

Anaheim Ducks gjorde 3–3 genom Beckett Sennecke med 2.01 kvar att spela av perioden.

Tredje perioden blev mållös och det tog matchen till förlängning.

Laget tog ledningen efter 5.00.

Det här var Anaheim Ducks nionde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Washingtons sjätte uddamålsförlust.

Den 6 januari spelar lagen mot varandra på nytt, i Capital One Arena.

I nästa match, måndag 8 december möter Anaheim Ducks Chicago hemma i Honda Center 02.00 medan Washington spelar hemma mot Columbus 01.00.

Anaheim Ducks–Washington 4–3 (1–1, 2–2, 0–0, 0–0, 1–0)

NHL, Honda Center

Första perioden: 0–1 (9.29) Tom Wilson (Justin Sourdif, Trevor van Riemsdyk), 1–1 (18.16) Cutter Gauthier (Beckett Sennecke, Jackson Lacombe).

Andra perioden: 1–2 (26.06) Ethen Frank (Rasmus Sandin, Jakob Chychrun), 2–2 (26.19) Ross Johnston (Radko Gudas, Olen Zellweger), 2–3 (27.38) Aljaksej Protas, 3–3 (37.59) Beckett Sennecke.

Straffar:.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Anaheim Ducks: 3-0-2

Washington: 4-1-0

Nästa match:

Anaheim Ducks: Chicago Blackhawks, hemma, 8 december

Washington: Columbus Blue Jackets, hemma, 8 december