Seger för Alvesta – efter Alexander Stridsbergs hattrick

Alvesta vann med 5–1 mot Boro/Vetlanda

Alexander Stridsberg gjorde tre mål för Alvesta

Mio Jönsson avgjorde för Alvesta

Alexander Stridsberg gjorde tre mål och Alvesta vann mot Boro/Vetlanda på hemmaplan i U20 division 1 D syd herr. Till slut blev det 5–1 (2–0, 1–1, 2–0).

Boro/Vetlandas tränare Fredrik Klein tyckte så här om matchen:

– Vi gör en dålig första period men lyfter oss i andra och tredje men lyckas inte komma på insida och skapa några riktigt farliga lägen idag tyvärr.

Det här var första segern för Alvesta, efter förlust med 2–6 mot Tingsryds AIF J20 i premiären.

Alvestas Alexander Stridsberg tremålsskytt

Alvesta tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0. Alvesta ökade ledningen till 3–0, på nytt genom Alexander Stridsberg efter 14.28 i andra perioden.

Boro/Vetlanda reducerade dock till 3–1 genom Hugo Sollin med 4.23 kvar att spela av perioden. Alvesta fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 5–1. Målen i sista perioden gjordes av Alexander Stridsberg och Hugo Rohlin.

Alvestas Alexander Stridsberg gjorde tre mål.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 1 november i Hydro Arena.

Tisdag 30 september spelar Alvesta borta mot Kalmar 19.40 och Boro/Vetlanda mot Lenhovda hemma 19.20 i Hydro Arena.

Alvesta–Boro/Vetlanda 5–1 (2–0, 1–1, 2–0)

U20 division 1 D syd herr, Virdavallens Ishall

Första perioden: 1–0 (1.42) Alexander Stridsberg (Dante Hellström, Oliver Sandahl), 2–0 (19.47) Mio Jönsson (Eric Jarnemyr, Hampus Ivarsson).

Andra perioden: 3–0 (34.28) Alexander Stridsberg (Hampus Harrysson, Leo Jonsson), 3–1 (35.37) Hugo Sollin (Seth Ståhlgren Uebel, Isak Haraldsson).

Tredje perioden: 4–1 (51.10) Hugo Rohlin (Felix Green, Wilhelm Sundberg), 5–1 (59.51) Alexander Stridsberg (Petter Gulldén).

Nästa match:

Alvesta: Kalmar HC, borta, 30 september

Boro/Vetlanda: Lenhovda IF, hemma, 30 september